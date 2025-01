Europejskie Stolice Kultury 2025: Chemnitz i Nova Gorica – Gorycja

Hasłem Chemnitz jako Europejskiej Stolicy Kultury jest „C the Unseen”, czyli „Ujrzyj to, co niedostrzegane”. W ramach programu przygotowano 150 projektów i blisko 1000 wydarzeń kulturalnych - festiwali, wystaw, koncertów, spektakli i innych imprez, w które zaangażowało się 38 gmin z regionu. Budżet projektu wynosi ponad 90 mln euro.

Podczas oficjalnej ceremonii otwarcia ESK w Operze w Chemnitz prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier zachęcał do odkrywania saksońskiego programu ESK, w którym kryje się ogromna różnorodność kulturowa.

Główne inauguracyjne widowisko plenerowe odbyło się pod gigantycznym pomnikiem Karola Marksa z brązu. Pomnik stoi w centrum miasta od 1971 roku i przypomina, że miasto w czasach NRD nazywało się Karl-Marx-Stadt. 40-tonowe, jedno z największych na świecie popiersi Marksa, upamiętniało go w mieście, w którym nigdy nie był, bo urodził się w Trewirze i zmarł w Londynie. Po upadku Muru Berlińskiego w 1989 roku miasto imienia Karla Marksa przeszło zmiany strukturalne, a także zmieniło nazwę: 76 proc. jego mieszkańców opowiedziało się za powrotem do starej nazwy Chemnitz, pochodzącej od rzeki, nad którą leży.

Chemnitz ma długą historię jako miasto przemysłowe, Tradycje te sięgają XVIII i XIX wieku. Górnictwo w pobliskich Rudawach również uczyniło region potęgą gospodarczą. Chemnitz było więc często nazywane „saksońskim Manchesterem”. W nawiązaniu do przemysłowych tradycji podczas inauguracji ESK, ponad stu wolontariuszy przeciągnęło przez centrum miasta zabytkową lokomotywę parową z 1886 roku. Obecnie Chemnitz jest czwartym co do wielkości miastem wschodnich Niemiec po Berlinie, Lipsku i Dreźnie.