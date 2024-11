Marina Abramović w Zurychu

Czytaj więcej Kultura Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie otwarte W piątek na otwarcie MSN publiczność stawiła się tłumnie. Dźwiękowy zegar artystycznej instalacji odliczył ostatnie sekundy i punktualnie o godz. 20:00 gości przywitali: Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy i Joanna Mytkowska, dyrektorka MSN.

Można także zobaczyć filmowy zapis jej wstrząsającego performnsu „Bałkański barok” , za który w 1997 roku na Biennale w Wenecji została nagrodzona Złotym Lwem. Nawiązywała w nim do politycznych konfliktów na Bałkanach, do wojny i rozpadu Jugosławii w latach 90. XX wieku, a jednocześnie manifestowała swój sprzeciw wobec wszystkim okrucieństwom wojny. Podczas Biennale codziennie przez siedem godzin siedziała nad stosem rozkładających się zakrwawionych zwierzęcych kości, czyszcząc je z resztek mięsa i śpiewając przy tym żałobne bałkańskie pieśni. Był to rytualny akt oczyszczenia i niezgody na zapomnienie o zbrodniach.

Transformacje mentalne

A dokumentacja wideo przywołuje jej nie mniej słynny partycypacyjno-medytacyjny performans „The Artist is Present" („Artystka obecna"), który Marina Abramović zrealizowała w nowojorskim Museum of Modern Art w 2010 roku. Abramović przez trzy miesiące siadała tam przy stole i trwała przy nim nieruchomo przez osiem godzin dziennie. Każdy z odwiedzających mógł się do niej dosiąść i wspólnie z nią trwać w milczeniu, patrząc jej w oczy, jak długo był w stanie to wytrzymać. Performans opierał się na wymianie energii między artystką i publicznością. Było to doświadczenie na granicy wytrzymałości i wyzwalało w obydwu stronach ukryte głęboko emocje, a często łzy bólu. Artystka w tym czasie spędziła w muzeum 720 godzin i spojrzała w oczy 1500 osobom.

Ostatnio Marina Abramović skupia się coraz bardziej na transformacji mentalnej, nowym doświadczeniu siebie i „uzdrawianiu” . W tym nurcie mieści się także praca „Decompression Chamber”, specjalnie przygotowana dla Kunsthaus Zürich. W tej „komorze dekompresyjnej”. zwiedzający mogą oczyścić umysł, odprężyć i zrelaksować, by zacząć obserwować świat w nowy sposób..

Wystawie w Zurychu jest doświadczeniem dla wszystkich zmysłów, towarzyszy jej także bogaty program dodatkowych wydarze.ń