„Zły chirurg”, historia chirurga-szarlatana, robi furorę w sieci

Urodzony w Szwajcarii, Włoch z pochodzenia, Macchiarini był profesorem wizytującym i dyrektorem na podstawie tymczasowego kontraktu w szwedzkim Karolinska Institutet od 2010 roku. Zasłynął stworzeniem pierwszych na świecie plastikowych organów i dzięki przełomowej operacji przeszczepu z wykorzystaniem plastikowych tchawic wypełnionych komórkami macierzystymi, stał się pionierem medycyny regeneracyjnej.

Zły chirurg celebryta

Traktowano go jak celebrytę, żył wystawnie, jednak jego pacjenci wciąż umierali po operacjach przeszczepów. Odkryto dowody niewłaściwego postępowania, oszustwa i manipulacji. Potem oskarżony był o bycie oszustem i fantastą.

W serialu w reżyserii Bena Steele („Hunted: The War Against Gays in Russia”) śledzimy nieubłaganą walkę o postawienie Macchiariniego przed wymiarem sprawiedliwości. Występują o to rodziny ofiar chirurga oraz jego była narzeczona, a także współpracownicy, a niektóre z materiałów nigdy wcześniej nie ujrzały światła dziennego.

Macchiarini został oskarżony o nieetyczne przeprowadzanie operacji eksperymentalnych, nawet na stosunkowo zdrowych pacjentach, w wyniku czego siedmiu z ośmiu pacjentów, którzy otrzymali jeden z jego syntetycznych przeszczepów tchawicy, zginęło.