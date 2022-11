Film kończy dobitny komentarz: "W akcie solidarności z narodem Ukrainy".

Wstrząsająca jest wypowiedź matki Ukrainki, która tuli do siebie córkę. Opowiada, że w miejscu, gdzie powstał jeden z murali mieściło się kiedyś przedszkole. Mówi, że zginęło tam wielu ludzi. Dodaje, że nie ma już z córką łez, żeby wszystkich i wszystko opłakać.

Banksy jak rzadko kiedy pokazuje swój warsztat pracy: to jak przygotowuje szablony i operuje nimi w terenie oraz kładzie farbę z puszki na ścianie i ją rozprowadza.

W Ukrainie stworzył portrety dziewczynek gimnastyczek na ścianach zniszczonych kamienic i bloków. Małego ukraińskiego judokę, który wspaniałym rzutem pokonuje judokę-Putina. Jest też dziewczynka w masce gazowej i z butlą strażacką do gaszenia pożaru, a także dzieci na huśtawce betonowej zapory ulicznej.

Wszystkie murale prowadzą grę ze zniszczeniami, akcentują je. Na przykład gimnastyczka opiera się na krawędzi wybitego przez bombę muru. Co ciekawe Ukraińcy dobrze czują „interaktywność” ulicznych dzieł i kontynuują ich grę z przestrzenią, do której odnosił się Banksy – do dzieci na huśtawce dostawili metalową belkę.

Finał jest przewrotny. Film pokazuje wściekłego faceta, który wskazującego na wojskową ciężarówkę stworzoną przez Banksy’ego, dorysowaną do wcześniejszego lokalnego graffiti fallusa, który w takim zestawieniu stał się rakietą.