Według doniesień, w wyniku strzelaniny dwie inne osoby zostały ranne. Policja z Houston w stanie Teksas nie ujawnia ich tożsamości, dopóki powiadomieni nie zostaną bliscy poszkodowanych - wyjaśnił rzecznik miejscowej policji John Cannon.

Magazyn "Rolling Stone" oraz serwis TMZ podały, że w strzelaninie zginął raper Takeoff. Kirshnik Khari Ball - tak naprawdę nazywał się muzyk - miał 28 lat. Informując o śmierci Takeoffa TMZ powołało się na źródła w policji oraz świadków strzelaniny.

"Rolling Stone" podał, że inny członek zespołu Migos - 31-letni Quavious Keyate Marshall znany jako Quavo - był na miejscu strzelaniny, ale nie odniósł obrażeń.

Trzeci członek grupy - krewny Takeoffa Kiari Kendrell Cephus znany jako Offset - nie był w kręgielni, gdy doszło do zdarzenia.

Migos to hiphopowe trio z regionu Atlanty. Takeoff, Offset i Quavo najbardziej znani byli dzięki takim utworom jak "Versace," Fight night" oraz "Look at my dab."