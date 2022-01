Niektóre były wcześniej zapowiadane i przekładane, ale nie brak też zupełnie nowych projektów. Wszyscy mają nadzieję, że takie wystawiennicze hity pozwolą odzyskać widzów.

Royal Academy of Arts w Londynie otworzy 29 stycznia od dawna oczekiwaną wystawę „Francis Bacon: Man and Beast”. Znajdą się na niej obrazy ze wszystkich okresów kariery tego jednego z największych malarzy XX wieku – ogromne tryptyki i rzadko pokazywane prace z prywatnych kolekcji. Niejednokrotnie ludzie przypominają na nich bestie w ekstremalnych sytuacjach, bo w dziełach Bacona instynkty ludzkie mieszają się ze zwierzęcymi.

Spóźnione urodziny

National Gallery w Londynie zapewnia, że tym razem doczekamy się wystawy Rafaela, którą pierwotnie przygotowywano w 2020 r. na 500. rocznicę śmierci najmłodszego geniusza renesansu. Londyn między 9 kwietnia a 31 lipca pokaże Rafaela wszechstronnie: jako malarza, rysownika, grafika, architekta, archeologa, poetę, projektanta rzeźb i gobelinów. Dzieła przyjadą z najważniejszych muzeów i galerii Włoch, Europy i USA.

Tycjan, Kobieta w futrze, ok. 1535, Kunsthistorisches Museum MAT. PRAS. /KHM/WIEDEŃ

W kalendarzu roku 2022 są inne jubileusze i rocznice. Na 100-lecie urodzin Luciana Freuda, słynnego XX-wiecznego malarza brytyjskiego, National Gallery w Londynie otworzy w październiku pokaz jego 60 obrazów, m.in. z Museum of Modern Art w Nowym Jorku, Tate w Londynie, British Council i z kolekcji królowej Elżbiety II. Wybór ten pozwoli prześledzić rozwój sztuki Freuda przez siedem dekad, od lat 40. XX wieku do początku XXI wieku.

150-lecie urodzin Pieta Mondriana, holenderskiego abstrakcjonisty, którego geometryczne kompozycje zrewolucjonizowały sztukę, modernistyczną architekturę i design, to temat wystawy w Kunstmuseum w Hadze, planowanej na kwiecień. Potem zostanie ona przeniesiona do szwajcarskiej Fondation Beyeler w Riehen i prestiżowej galerii K20 w Düsseldorfie.

300. urodziny Bernarda Bellotta, zwanego Canalettem, Gemäldegalerie Alte Meister w Dreźnie uczci wystawą „Magia rzeczywistości. Bernardo Bellotto na dworze saskim” (od 21 maja do 28 sierpnia), na której będzie można podziwiać jego weduty z Drezna, Pirny, Warszawy. Ekspozycja powstaje we współpracy z Zamkiem Królewskim w Warszawie, gdzie jesienią odbędzie się jej polska odsłona. Przecież Canaletto przez 20 lat działał też na dworze Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Siła wielkich nazwisk

Drezno nie zapomina także o jubileuszu niemieckiego malarza o światowej sławie Gerharda Richtera, który 9 lutego skończy 90 lat. Albertinum w Dreźnie organizuje rocznicowy pokaz (otwierany 5 lutego), przygotowywany wspólnie z artystą. Także Neue Nationalgalerie w Berlinie uczci jubileusz Richtera wystawą jego książek artystycznych (luty–maj).

A w Paryżu – stolicy sztuki i mody – postanowiono uczcić 60-lecie pierwszego pokazu mody wielkiego kreatora Yves’a Saint Laurenta. Odbył się on 29 stycznia 1962 r. Teraz w projekt „Yves Saint Laurent aux Musées” (od 29 stycznia do 15 maja) zaangażowały się: Centrum Pompidou, Luwr, Musée d’Art Moderne de Paris, Musée d’Orsay, Musée National Picas so, Musée Yves Saint Laurent. W każdej z tych lokalizacji pokazy będą łączyć projekty YSL z dziełami artystów – Mondriana, Picassa, Matisse’a, Bonnarda czy Dufy’ego, z których czerpał inspiracje.

Większość spektakularnych wydarzeń artystycznych w 2022 r. opiera się na magnetycznej sile nazwisk. Musée d’Orsay w Paryżu zapowiada pokaz poświęcony genialnemu hiszpańskiemu architektowi Antoniemu Gaudíemu (kwiecień–lipiec), twórcy Sagrada Familia w Barcelonie.

W Londynie Tate Modern pokaże jesienią przekrojową wystawę Paula Cézanne’a, który dał początek nowoczesnemu myśleniu o malarstwie. Tam też szykuje się pokaz przełomowych w sztuce tkanin i abakanów Magdaleny Abakanowicz z lat 60. i 70. – monumentalnych, o rzeźbiarskiej, trójwymiarowej formie.

Będą też ciekawe wystawy tematyczne. Kunsthistorisches Museum w Wiedniu szykuje „Idols & Rivals” (otwarcie we wrześniu), czyli rywalizację malarzy i rzeźbiarzy w ciągu wieków z mistrzowskimi dziełami m.in.: Leonarda da Vinci, Michała Anioła, Dürera, Tycjana, Rubensa. A planowana również na jesień wystawa „Les Choses” w paryskim Luwrze ma opowiadać o historii martwej natury w malarstwie.

Powrót do Biennale

W 2002 r. powrócą też międzynarodowe cykliczne wielkie wydarzenia. Przesunięte o rok 59. Biennale Sztuki w Wenecji zostanie otwarte na wiosnę. Artyści będą się mierzyć na nim z wieloma zagrożeniami, jak pandemia czy skutki zmian klimatycznych, ale kuratorka Cecilia Alemani mimo to zapowiada „optymistyczną wystawę, celebrującą sztukę”, wierząc, że artyści będą chcieli współtworzyć nowe warunki egzystencji.

W pawilonie polskim zobaczymy wystawę „Przeczarowując świat” polsko-romskiej artystki Małgorzaty Mirgi-Tas, absolwentki ASP w Krakowie.

Słynna, organizowana co pięć lat międzynarodowa wystawa sztuki współczesnej Documenta w Kassel w Niemczech odbędzie się zgodne z planem (od 18 czerwca do 25 września). Kuratorzy tegorocznej edycji – indonezyjski kolektyw artystyczny Ruangrupa – zaprosił przede wszystkim twórców działających na rzecz społeczności lokalnych w różnych krajach.

A 11 czerwca odbędzie się inauguracja nowego Muzeum Narodowego w Oslo, największej instytucji artystycznej w Skandynawii. Budynek Nasjonalmuseet stanął nad fiordem w centrum miasta. Znajdzie się w nim ekspozycja stałej kolekcji z 5 tys. dzieł (m.in. słynny „Krzyk” Muncha). I przestrzeń na wystawy czasowe. Na otwarcie muzeum przygotowywana jest wystawa współczesnej sztuki norweskiej z udziałem ponad 150 artystów.