Raport jest oficjalnym podsumowaniem sytuacji polskiego rynku aukcyjnego w 2020 i w pierwszej połowie 2021 roku. Od 5 lat publikuje go co roku niezależny ekspercki portal Artinfo.pl, który powstał przed 20 laty i od początku prowadzi bazę z danymi dotyczących sprzedaży dzieł sztuki. Ma więc już ogromne doświadczenie i rozległy porównawczy materiał. Nic więc dziwnego, że każdy raport to prawdziwe kompendium wiedzy i unikalny przewodnik dla wszystkich zainteresowanych inwestowaniem w sztukę.

Reklama

W 2020 roku rynek sztuki w Polsce osiągnął rekordowe obroty 380,4 mln (na 467 przeprowadzonych aukcjach), co oznacza blisko 29 proc. wzrost w stosunku do 2019 roku, w którym obroty wyniosły 284, 9 mln zł.

A w porównaniu z obrotami sprzed dekady to wzrost prawie 800 procent!

- Spodziewamy się, że w najbliższych czterech latach sprzedaż dzieł sztuki zbliży się do granicy miliarda złotych Rafał Kamecki, prezes Artinfo.pl

Pierwsze półrocze 2021 roku także było rekordowe. Obrót na polskim rynku aukcyjnym osiągnął w tym czasie wartość 264,2 mln zł. Jest to wzrost o 72 proc. w stosunku do pierwszego półrocza 2020 roku. A zatem dobra passa i tendencja wzrostowa trwa nadal.

Reklama

- Spodziewamy się, że w najbliższych czterech latach sprzedaż dzieł sztuki zbliży się do granicy miliarda złotych - prognozuje Rafał Kamecki, prezes Artinfo.pl. Coraz więcej będziemy płacić za dzieła mistrzów malarstwa dawnego, klasyków współczesności oraz gwiazd nowych pokoleń.

Ceny dzieł uznanych artystów rosną szybko. Podrożała sztuka współczesna i dawna. Kolekcjonerzy są zainteresowani nie tylko malarstwem, ale również rzeźbą (po raz pierwszy w historii ranking największych polskich transakcji – „Artinfo TOP 1000” otwiera grupa rzeźbiarska „Caminando” Magdaleny Abakanowicz, za którą w 2019 zapłacono ponad 8 mln złotych), a także fotografią, rysunkiem, czy grafiką.

Raport opiera się na danych ze wszystkich domów aukcyjnych w Polsce, a jednocześnie wskazuje te z nich, które znajdują się w czołówce osiąganych obrotów. To Desa Unicum (51,5 proc udział w obrotach w 2020 roku), Polswiss Art (18,3 proc.), Agra Art. (9,3 proc.) i Sopocki Dom Aukcyjny (6,5 proc.). W sumie na polskim runku działa 25 domów aukcyjnych. Organizatorem aukcji są także galerie, fundacje i stowarzyszenia.

Raport liczy ponad 300 stron i przebija objętością wcześniejsze edycje. Publikacja zawiera mnóstwo przydatnych rankingów, szczegółowych zestawień, opinii ekspertów i jest bogato ilustrowany zdjęciami dzieł. Na okładce oglądamy obraz Jacka Malczewskiego „Artysta i chimera”, który w 2020 został sprzedany w Agra-Art. za 3,658 mln zł. A najwyższą cenę za dzieło malarskie osiągnął w ubiegłym roku obraz „M 22” Wojciecha Fangora w Desa Unicum.

Autopromocja bezpłatny ebook Co warto wiedzieć o ESG? Jej znaczenie dla firm i gospodarki. POBIERZ

W pierwszym półroczu 2021 najwyższe transakcje odnotowały: „Pożegnanie z pracownią. Prządka” Jacka Malczewskiego (Agra-Art, 6,7 mln zł); Św Stanisław karcący Bolesława Śmiałego (Desa Unicum, 5,9 mln zł) i jeden z „Detali” Romana Opałki (Polswiss Art, 4,08 mln zł)

Nowością „Raportu Artinfo.pl 2021” jest rozdział poświęcony światowym trendom oraz

Reklama

pozycji polskich domów aukcyjnych na tle globalnego rynku sztuki. Dojrzale rynki (Wielka Brytania, Francja) wciąż znacznie nas wyprzedzają, ale i polskie domy aukcyjne zaczynają być uwzględniane w rankingach światowych pod względem obrotów.

A stałym bardzo przydatnym dopełnieniem analizy polskiego rynku są rozdziały: „Nowe pokolenia”, uwzględniający artystów, którzy rozpoczęli karierę po 1989 roku (najmocniejsze nazwiska to Piotr Uklański, Wilhelm Sasnal, Mirosław Bałka) oraz „Młoda sztuka” (tu w czołówce której znaleźli się: Tomasz Kostecki, Daniel Pawłowski, Tomasz Górnicki).