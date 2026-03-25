Jak podkreśla Michał Kolanko, Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi nie musi chodzić wyłącznie o politykę, lecz o realne potrzeby armii. – Myślę, że po prostu rzeczywiście uważa, że trzeba jak najwięcej pieniędzy na polskie wojsko – mówi dziennikarz. To podejście ma wynikać z jego wiedzy o sytuacji międzynarodowej i kontaktów na najwyższym szczeblu.

Reklama Reklama

Co chce osiągnąć Władysław Kosiniak-Kamysz, zgłaszając poprawiony projekt prezydenta SAFE 0 proc.?

Jednocześnie ta inicjatywa wpisuje się w szerszą grę polityczną. – Lider PSL chce odwrócić tę rozgrywkę – tłumaczy Kolanko, wskazując, że projekt prezydencki może zostać wykorzystany w sposób zaskakujący dla samego Karola Nawrockiego. Chodzi o stworzenie sytuacji, w której głowa państwa znajdzie się w politycznym potrzasku.

Rozmówcy analizują także napięcia wewnątrz koalicji rządzącej. Kosiniak-Kamysz działa wbrew części partnerów politycznych. – Wicepremier się wyłamuje, ale robi to na tyle sprytnie, że to może się udać – zauważa Kolanko. Ta „sprytna” strategia polega na balansowaniu między różnymi interesami, bez palenia mostów.

Kluczowym elementem tej gry jest zmuszanie prezydenta do trudnych decyzji. – Zawsze uważał, że trzeba go zasypywać projektami, które będą zmuszały go do niepopularnych decyzji – mówi Kolanko. To taktyka, która może prowadzić do sytuacji, w której każde rozstrzygnięcie będzie politycznie kosztowne.

Władysław Kosiniak-Kamysz odkrył metodę polityczną, która może uratować PSL

W podcaście pojawia się także refleksja nad metodą działania lidera PSL. – On zawsze jest bardzo spokojny – mówi Kolanko, opisując styl polityczny Kosiniaka-Kamysza. To podejście opiera się na budowaniu relacji i unikaniu ostrej polaryzacji, co wyróżnia go na tle innych liderów.

Jednak ta strategia ma też swoje ograniczenia. – Ta jego metoda ma też swoje wady – przyznaje otwarcie Kolanko. Brak wyraźnego konfliktu może utrudniać mobilizację elektoratu i budowanie silnego poparcia, co widać w sondażach.