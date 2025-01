Czy Trump powinien deportować także migrantów z Polski? Wyniki sondażu

Problem Polaków, którzy nie mają uregulowanego statusu w USA i żyją tam nielegalnie, powrócił za sprawą prezydenta Donalda Trumpa: po przejęciu władzy rozpoczął masowe akcje wymierzone przeciwko nielegalnym imigrantom w Stanach – może być ich nawet 14 mln. Od ponad tygodnia pokazowe naloty na dzielnice zamieszkałe przez imigrantów – głównie Meksyku i Kolumbii, prowadzą agenci Federalnego Urzędu ds. Imigracji i Ceł (ICE).

Reklama

W ostatnią niedzielę operacje ICE miały miejsce w Chicago i na jego przedmieściach, gdzie mieszka blisko 200 tys. polskich imigrantów. W niedzielę 26 stycznia dokonano 956 aresztowań, a w sobotę – 286. Oficjalnie naloty mają wyłapać osoby z nakazami deportacji, w tym skazanych lub podejrzewanych za przestępstwa. Opisywane przez media przypadki dowodzą, że w sieci wpadają też cudzoziemcy, których jedynym występkiem jest fakt, że mają nieuregulowany status w USA. Na razie nie było wśród nich Polaków. „Placówki konsularne w USA od dnia obowiązywania dekretów prezydenckich podpisanych przez Donalda Trumpa nie otrzymały żadnych zgłoszeń w sprawach deportacji od władz amerykańskich. Nie odnotowano też zapytań w związku z koniecznością udzielenia pomocy konsularnej obywatelom RP objętych procedurą deportacji” – potwierdza „Rzeczpospolitej” polskie MSZ. Dotychczas rocznie USA wydalały po kilkuset Polaków, głównie po wyrokach.

Ilu naszych rodaków nielegalnie przebywa w USA? Nie kilka tysięcy, ale wielokrotnie więcej

W USA mieszka najstarsza i najliczniejsza Polonia – to nawet 10 mln polskich obywateli lub wskazujących polskie korzenie. Ilu nielegalnie? MSZ zastrzega w odpowiedzi dla „Rzeczpospolitej”, że „urzędy konsularne nie dysponują instrumentami, które umożliwiłyby ustalenia liczby osób pozostających nielegalnie w USA”. Jednak „ostrożne, szacunkowe dane mogą wskazywać, iż obecnie jest mniej więcej ok. 30 tys. osób”. Jeszcze w 2016 r. było to ok. 50 tys.

30 tys. liczba Polaków nielegalnie przebywająca w USA

W najnowszym sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” zapytaliśmy, czy Donald Trump powinien deportować także nielegalnie przebywających w Stanach polskich obywateli. Okazuje się, że Polacy są w tej kwestii podzieleni. Zdecydowanie zgadza się tylko 9,1 proc. respondentów sondażu, „raczej tak” odpowiedziało 25,2 proc. (daje to sumę 34,3 proc. – 40 proc. udzielających odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak” to wyborcy obozu rządzącego, a 38 proc. popiera PiS i Konfederację). Prawie tyle samo (23,9 proc.) respondentów zakreśliło odpowiedź „raczej nie” i „zdecydowanie nie” (14,3 proc.). A więc przeciwników deportacji jest 38,2 proc. Spora grupa Polaków – 27,5 proc. – nie ma zdania. Co ciekawe, w poglądach różni nas płeć – ponad dwa razy więcej kobiet jest przeciwna deportacjom (34 proc., a tylko 14 proc. mężczyzn). A także to, czy jesteśmy wierzący. Wierzący zdecydowanie najczęściej wskazywali odpowiedzi pochwalające deportację Polaków.