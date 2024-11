Prawda jest taka, że środki abonamentowe są obecnie przekazywane, a Radio Kraków Off posiada dwa źródła finansowania: przychody z opłat abonamentowych (mniej niż połowa kosztów) oraz przychody własne spółki (z obrotu prawami do audycji; z przekazów handlowych oraz z innych źródeł) – pisze KRRiT, odnosząc się do kontrowersyjnej sprawy prezenterów AI w rozgłośni OFF Radio Kraków.