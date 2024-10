Zuzanna Dąbrowska: Rocznica wyborów, czyli olbrzym zapada w drzemkę

Z olbrzymami trzeba uważać. Jeśli komuś uda się namówić takiego do współpracy, musi brać pod uwagę, że w którymś momencie olbrzym rozbudzi się zanadto i zacznie rozrabiać, domagając się realizacji własnych pomysłów. Na co dzień każda władza woli więc, by spokojnie spał i nie przeszkadzał. I kiedy trzeba, szuka pomocy np. u trolli, cyklopów lub golemów, tak jak premier Tusk zapowiadający zawieszenie prawa do azylu na granicy polsko-białoruskiej.

Czytaj więcej Wojsko Donald Tusk w Orzyszu: Inwestycja w Tarczę Wschód to inwestycja w pokój Premier Donald Tusk, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i wiceminister obrony Cezary Tomczyk obserwowali na poligonie w Orzyszu testowanie elementów do budowy Tarczy Wschód. - Zadaniem tego programu jest odstraszyć przeciwnika. To inwestycja w pokój, w bezpieczeństwo. To wszystko ma służyć temu, by wróg nie zaatakował Polski - mówił premier.

O co zabiega premier?

Rozwiązanie zaproponowane przez szefa rządu, w żaden sposób nie poprawi atmosfery społecznej, nie sprawi, że podczas wyborów prezydenckich tłumy do poniedziałkowego świtu będą stały pod lokalami wyborczymi, olbrzym przewróci się tylko z boku na bok. Premier sięga po inną część elektoratu: ogniskuje na sobie uwagę tych, którzy mogliby zagłosować na kandydata PiS. Wysoka frekwencja nikomu nie jest do niczego potrzebna. Polaryzacja gwarantuje, że do urn pójdą „wyborcy z żelaza” z obu stron, a zdecyduje wąski margines, chyba że kandydat PiS okaże się beznadziejny, wtedy być może KO uda się wygrać w I turze. Ruch z zawieszeniem prawa do azylu to broń dla Rafała Trzaskowskiego lub Radosława Sikorskiego w debatach o bezpieczeństwie – temacie wskazywanym przez obywateli jako obecnie najważniejszy.

Czytaj więcej Cudzoziemcy Donald Tusk zatrzyma napływ nielegalnych imigrantów? Poznaliśmy strategię Polska nie zamierza naruszać międzynarodowych konwencji chroniących migrantów, ale zwiększy uprawnienia służb mundurowych w sprawach ochrony granicy – wynika z wstępnej wersji „Strategii migracyjnej Polski na lata 2025-2030”. Wcześniej, słowa Donalda Tuska o "zawieszeniu prawa do azylu" wywołały burzę.

Chodzi o poświęcenie jednej grupy wyborców

Jednym ruchem Tusk przecina wątpliwości, a jednocześnie nie wydaje ani złotówki na nowe ośrodki, zasiłki czy szkolenia dla migrantów, ofiar wojen i prześladowań. A co z tymi obywatelami, którym się nie podoba demontaż systemu praw człowieka? W II turze, kiedy naprzeciw siebie staną kandydaci PiS i KO, przecież i tak (tu powraca stary refren), nie będą mieli wyjścia. Bo przecież prezydent z KO podpisze liberalizację ustawy antyaborcyjnej, wprowadzi związki partnerskie, naprawi praworządność. Liberalny i lewicowy elektorat zostaje więc postawiony przed diabelską alternatywą: przełknijcie strategię migracyjną dla dobra zwycięstwa kandydata KO, który za to załatwi wszystkie inne obietnice. Trzeba tylko poświęcić stosunkowo niewielką grupę, która i tak nie głosuje, a potem wszystko będzie dobrze. Bo przecież tamci mogą po prostu – jak powiedział jeden z polityków KO – wrócić sobie do domów.