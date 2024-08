Duża zmiana w pogodzie. Czeka nas powrót upałów. IMGW ostrzega

Prognoza zagrożeń meteo na 24 sierpnia IMGW

Niedziela również będzie upalna, jednak w klin gorącego powietrza wbije się zatoka niżowa z chłodnym frontem pchanym przez masy polarne. Oznacza to powrót burz. Wystąpią one w północnych i zachodnich regionach, jednak z czasem mogą pojawić się też w głębi kraju. Dla tych obszarów IMGW zapowiada ostrzeżenia pierwszego stopnia. Mogą również wystąpić przelotne opady. Podczas burzy możliwe porywy wiatru do 80 km/h. W pozostałych regionach wiatr słaby i umiarkowany.

Na przeważającym obszarze termometry pokażą od 28 do 32 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie na wybrzeżu, od 23 do 26 stopni. Na zachodzie kraju mogą wystąpić duże zachmurzenia, w pozostałych regionach małe do umiarkowanych.

IMGW prognozuje ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące upałów dla woj. podlaskiego i lubelskiego, zaś dla pozostałej części kraju ostrzeżenia drugiego stopnia (za wyjątkiem woj. zachodniopomorskiego).