To jest jakiś sposób, nie przeczę. Tylko że drugi model, który zakłada nie wzajemne unicestwianie obietnic wyborczych koalicjantów, lecz ich częściową przynajmniej realizację, jest politycznie lepszy. W ramach zasady „coś za coś”, „ty mnie, ja tobie”, o wiele łatwiej walczyć o popularność i myśleć o drugiej kadencji. Jeśli cztery partie tworzące rząd będą spotykać się w pół drogi, miast sabotować wzajemnie swoje pomysły, wszystkie wyjdą na tym lepiej, bo będą mogły pochwalić się w 2027 roku spełnieniem przynajmniej części obietnic wyborczych. Korzystniej zatem dla całego układu rządowego byłoby, gdyby obrońcy ludu pracującego miast i wsi z lewicy pozwolili liberałom gospodarczym z Polski 2050 czy PO na wprowadzenie przynajmniej dwóch niedziel roboczych w miesiącu, w zamian za co ci drudzy zgodziliby się na jakieś kompromisowe rozwiązanie kwestii związków partnerskich. I tak dalej.

W 2027 roku PiS może wrócić do władzy

Albo zatem w najbliższych miesiącach gabinet Tuska zacznie realizować częściowo postulaty wszystkich tworzących go partii, albo ugrzęźnie we wzajemnym podstawianiu sobie nóg. Ten drugi scenariusz mniej przypadnie do gustu obywatelom, o czym pewnie chętnie zakomunikują w lokalach wyborczych już za rok, a na pewno w 2027 roku. Jeśli obecny obóz władzy nie chce być zapamiętany jako krótkie interludium między jednymi rządami PiS a drugimi, powinien zacząć spełniać (najlepiej częściowo i tylko częściowo) większość obietnic wszystkich tworzących go podmiotów.