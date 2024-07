Nowe zasady dla Ukraińców w Polsce. „Kpina z tysięcy uchodźców”

Polska nie będzie finansować zakwaterowania w domach prywatnych dla uchodźców z Ukrainy. „Nie wyrzucę ludzi na bruk”

– Nie wiem, kto jest odpowiedzialny za ten bałagan. O nadchodzących zmianach wiedzieliśmy od maja, więc wysłałam pisma do wojewody, że chcę kontynuować współpracę w zakresie zakwaterowania i wyżywienia uchodźców. Odpowiedź z biura wojewody mazowieckiego przyszła tylko jedna – w piątek, 28 czerwca po godz. 15, a więc ostatniego roboczego dnia przed wejściem w życie nowych przepisów. Poinformowano mnie, że mam się pisemnie skierować do właściwego terytorialnie starosty powiatu lub prezydenta miasta na prawach powiatu, który w ramach realizacji polecenia wojewody mazowieckiego jest w stanie zawierać umowy. Jak widać, zostawiono tak ważną sprawę na ostatnią chwilę. Nie wiem, co z moim ośrodkiem, co mam zrobić z ludźmi, przecież nie wyrzucę ich na ulicę – mówi z żalem Beata Brysiak, prezes Fundacji Rodzinna Przestrzeń z warszawskich Marek. W jej hotelu mieszkają obecnie 32 osoby z Ukrainy.

Dyrektor Żochowska: – To jest kpina z tysięcy uchodźców i dziesiątek renomowanych organizacji. Nie dostaliśmy od nikogo żadnej odpowiedzi.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki zapewnia nas, że „12 czerwca Wojewoda skierował pismo do wszystkich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast informujące o zmianach w ww. ustawie – gdyż to poziom gminny był odpowiedzialny za bezpośrednią współpracę z podmiotami oferującymi zakwaterowanie (zgodnie z art. 13 ustawy)”. To gminy muszą podpisać umowy z organizacjami. – Nowa ustawa wymusiła nowe obowiązki. Raz jeszcze przypomnieliśmy o tym starostom na wtorkowym spotkaniu. Liczymy, że sytuacja szybko się rozwiąże – zapewnia „Rz” Joanna Bachanek, rzeczniczka wojewody.