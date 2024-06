Bogusław Chrabota: Co pan myśli o spocie PiS panie Morawiecki?

Nowy spot Pis to montaż ujęć arcywroga Prawa i Sprawiedliwości Donalda Tuska i materiałów wideo przedstawiających migrantów. To wyłącznie ciemnoskórzy, młodzi mężczyźni. Na jednym z nich kogoś wciąga się siłą do policyjnej furgonetki, ktoś skacze po dachu samochodu. Przekaz jest jednoznaczny.