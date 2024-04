Nowa definicja ma brzmieć: „drzewo – wieloletnia roślina posiadająca część podziemną (korzenie) oraz część nadziemną (pień albo kilka pni oraz koronę) w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju rośliny”. Jednak to tylko jedna z kilku zmian w prawie mających służyć poprawie dobrostanu drzew.

Kolejną ma być wprowadzenie przepisów zwiększających ochronę korony drzew przed nadmiernymi cięciami. – Drzewo, tracąc większość korony, jest w sytuacji, w której my bylibyśmy po wycięciu znacznej części żołądka – wyjaśnia Sabina Lubaczewska.

Fundacja i zespół parlamentarny chcą też poprawić system wydawania decyzji na wycinkę, by przed ich podjęciem lepiej rozpoznana była sytuacja drzewa i rozważone możliwości alternatywne. Kolejnymi propozycjami są zmiany w mechanizmie nasadzeń zastępczych, urealnienie wysokość opłat i kar za wycinkę oraz zwiększenie udziału społecznego w decydowaniu o drzewach.

– Liczę na to, że propozycje wypracowane przez Zespół Przyjaciół Drzew zostaną uwzględnione w pracach Ministerstwa Klimatu i Środowiska – mówi Małgorzata Tracz, a gdyby zmiany weszły w życie, oznaczałoby to znaczną zmianę w podejściu do drzew w stosunku do tego, co miało miejsce za rządów PiS.

Wycinki z czasów PiS

Wówczas, na kilka miesięcy 2017 roku, nowelizacja zwana lex Szyszko zwolniła osoby fizyczne z uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, co spowodowało wycinkę niespotykaną w najnowszej historii Polski. Zdaniem badaczy z Uniwersytetu Łódzkiego, usunięto wówczas niemal tyle drzew, ile zazwyczaj w ciągu dziewięciu lat. Jeszcze w 2017 roku przepisy nieco zaostrzono przez wprowadzenie konieczności zgłoszenia wycinki, jednak nadal są raczej liberalne. Wciąż one obowiązują, podobnie jak obniżone opłaty za wycinkę drzew dla osób prawnych.