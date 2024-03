Szef BBN Jacek Siewiera: Rosyjska rakieta nie powinna być natychmiast strącona

Czytaj więcej Polityka Szef BBN o rakiecie, która spadła pod Bydgoszczą: Należało poinformować prezydenta To była jedna z tych sytuacji, w której konieczne było poinformowanie zwierzchnika sił zbrojnych o zagrożeniu - mówił w rozmowie z Polsat News szef BBN, Jacek Siewiera, w kontekście rosyjskiej rakiety, która w grudniu 2022 roku wleciała w przestrzeń powietrzną Polski i spadła pod Bydgoszczą, gdzie jej szczątki znaleziono po kilku miesiącach.

Ambasador Rosji, który został wezwany przez polski MSZ, nie przyszedł. Siewiera: Próba podważenia wiarygodności więzi sojuszniczych

Siewiera mówił także o Siergieju Andriejewie, ambasadorze Federacji Rosyjskiej w Polsce, który nie przybył do siedziby MSZ celem wyjaśnienia incydentu z rosyjskim pociskiem manewrującym.

Jak ocenił Jacek Siewiera, takie działanie ma "podważyć wiarygodność instytucji państwa i więzi sojuszniczych”. - Rodzi się pytanie, na czym w ogóle polega wykonywanie obowiązków pana ambasadora. (...) Wydaje mi się, że jest to sytuacja, która jest jednoznacznie spięta z samym przebiegiem incydentu z rakietą - powiedział szef BBN.

Siewiera nie chciał powiedzieć jednak, czy Polska powinna wydalić rosyjskiego ambasadora. - Nie chcę wybiegać poza swoje kompetencje. To jest kompetencja ministra spraw zagranicznych. Jestem przekonany, że będzie ona wyważona, a jednocześnie odpowiedź powinna być jasno komunikująca w stronę Rosji. Przy trzecim takim działaniu i w sytuacji, w której ambasador nie wykonuje swoich obowiązków, minister w sposób zdecydowany powinien się komunikować - zaznaczył.

Jacek Siewiera: Unijny kontrakt na produkcję amunicji? Skandal

Jacek Siewiera zapytany został także o unijny kontrakt na produkcję amunicji. - Z pół miliarda euro, Polska Grupa Zbrojeniowa otrzymała zaledwie dwa miliony euro.

To jest skandal. To jest taka wartość na całą Unię Europejską, jaką w Narodowym Programie Rezerwy Amunicyjnej poprzedni rząd przeznaczył na dofinansowanie zakontraktowania amunicji tylko w Polsce. Polska przeznaczyła tyle, co cała Komisja Europejska na cały przemysł amunicyjny. To skandaliczny poziom finansowania w całym zasobie - powiedział szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jak zaznaczył, jest to też wynik zbyt niskich ambicji szefów spółek amunicyjnych. - Jakaś ocena łańcuchów produkcyjnych była, ale to w dalszym ciągu niski poziom i fatalny sposób wykonania - dodał Siewiera.