Gwałtowne opady śniegu (miejscami może go spaść do 65 cm) to efekt przechodzenia nad Europą niż Robin.



Pogoda na weekend: Najtrudniejsza sytuacja będzie na południu kraju

IMGW ostrzega przede wszystkim przed niebezpieczną pogodą na południu kraju.



Alarm trzeciego, najwyższego stopnia, ogłoszono na terenie województw: małopolskiego (w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, suskim, limanowskim, nowosądeckim, gorlickim) i podkarpackiego (w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, rzeszowskim, przeworskim, łańcuckim, leżajskim).

Alerty obowiązują od godziny 18 w piątek do godziny 3 w niedzielę. Na większości objętych czerwonym alertem powiatów spadnie od 40 do 55 cm śniegu.