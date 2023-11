Na początku października w Zjednoczonych Emiratach Arabskich doszło do zatrzymania kierowcy bmw. Za mężczyzną wydano wcześniej list gończy.

Wypadek na autostradzie A1. Bliscy ofiar zwrócili się po pieniądze do ubezpieczyciela

Mecenas Łukasz Kowalski, pełnomocnik bliskich rodziny, która zginęła w wypadku poinformował, że wystąpił do towarzystwa ubezpieczeniowego o wypłatę zadośćuczynienia dla rodziców kierowcy za śmierć syna.

- Wniosek o wypłatę środków złożyłem w imieniu rodziców kierowcy. W takim zakresie, jak to było możliwe, załączyłem dokumenty z akt postępowania przygotowawczego. Przekazałem to, co mogłem ujawnić, co wydawało mi się dla ubezpieczyciela najbardziej istotne, a więc wykluczenie sprawstwa kierowcy samochodu kia - powiedział mecenas w rozmowie TVN24.

Odpowiedź od ubezpieczyciela przyszła we wtorek, 14 listopada. Odmówiono wypłaty środków. - Uzasadnienie, które otrzymałem, jest nie tylko lakoniczne i mało empatyczne, ale wręcz skandaliczne - przekazał mec. Kowalski.

"Trzeba (...) wykazać, jaka była przyczyna wypadku i kto dopuścił się naruszenia bezpieczeństwa. Jeśli z konkretnych okoliczności zdarzenia wynika, iż nie można ustalić winy któregokolwiek z uczestników kolizji, roszczenia zostają oddalone" - przekazano w odpowiedzi.