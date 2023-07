Kontrola NIK: Spółki Skarbu Państwa przekazują miliony fundacjom. Wydatków nie kontrolują

Aż dziesięć zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, dotyczących m.in. PKN Orlen, złożyła w prokuraturze NIK – dowiedziała się „Rzeczpospolita”. Powodem jest uniemożliwienie przez spółki Skarbu Państwa i ich fundacje pracy kontrolerów. Próbowali oni wejść do siedzib w związku z badaniem zatytułowanym „Wybrane wydatki spółek z udziałem Skarbu Państwa i fundacji tworzonych przez te spółki”. I aż dziesięć podmiotów udaremniło kontrolę.

Oprócz PKN Orlen są to kolejne dwie spółki z grupy kapitałowej naftowego giganta, czyli Energa i Sigma BIS, dwie spółki z grupy PZU, czyli Alior Bank i Link4, a także PGNiG. Pracę kontrolerów udaremniły też Fundacja Orlen, Fundacja Energa, Fundacja BGK i Fundacja PGNiG. W informacjach o wynikach kontroli, do których dotarła „Rzeczpospolita”, czytamy, że NIK nie udało się skontrolować też Polskiej Fundacja Narodowej, choć w tym przypadku izba nie skierowała zawiadomienia do prokuratury.

Kontrola NIK: Sugestywny przypadek Orlenu

Zdaniem prezesa NIK Mariana Banasia wyjątkowo sugestywny jest przypadek Orlenu, co wynika z wielkości tej spółki. W 2021 roku, czyli jeszcze przed połączeniem z Lotosem i PGNiG, grupa posiadała aktywa w wysokości 107 mld złotych i wygenerowała przychody 131 mld zł. Z tego powodu już w styczniu Banaś przedstawił posłom z Komisji do spraw Kontroli Państwowej informacje na temat problemów NIK w Orlenie.

Wiceminister aktywów państwowych Jan Kanthak z Solidarnej Polski odpowiadał, że „NIK ma uprawnienie do kontrolowania spółek Skarbu Państwa wyłącznie sytuacji, gdy wydatkowane są środki publiczne” i namawiał Banasia, by nie upubliczniać „sporu prawnego między spółką a prezesem NIK”.