Szef NATO: Musimy oddać Donaldowi Trumpowi sprawiedliwość

Zełenski i Trump spotkali się w sobotę, aby zawrzeć porozumienie w sprawie ukraińskich zasobów naturalnych, ale do tego nie doszło. Podczas spotkania, w obecności dziennikarzy, doszło do kłótni między Zełenskim a Trumpem i wiceprezydentem Vance’em.

W rozmowie z BBC sekretarz generalny NATO Mark Rutte poinformował, że rozmawiał z prezydentem Zełenskim po fiasku sobotnich rozmów i awanturze w Gabinecie Owalnym. Stwierdził, że „nie może powiedzieć”, o czym rozmawiali, zdradził jedynie, że powiedział Zełenskiemu, iż „trzeba uszanować” to, co Trump zrobił dla Ukrainy do tej pory.

Rutte uważa, że po starciu w Białym Domu Zełenski musi „znaleźć sposób” na przywrócenie relacji z administracją Donalda Trumpa.



Dodał, że to podczas pierwszej administracji Trumpa – od 2017 do 2020 roku – Stany Zjednoczone zatwierdziły sprzedaż systemu przeciwpancernych pocisków rakietowych Javelin, który umożliwił Ukrainie odparcie pierwszych ataków pełnoskalowej agresji Rosji w 2022 roku. - Naprawdę musimy oddać Trumpowi sprawiedliwość – dodał Rutte.