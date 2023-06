Rusza kampania dziennikarzy i wydawców na rzecz wprowadzenia dyrektywy DMS

„Poprzez akcję nauczciwychwarunkach.pl chcemy pokazać, że jako reprezentanci środowiska oraz przedstawiciele ludzi mediów odpowiedzialni za przyszłość zawodu wydawcy i dziennikarza, nie zgadzamy się na wykorzystywanie naszej pracy przez internetowych gigantów na warunkach nieuwzględniających uczciwego wynagrodzenia za naszą pracę” - oświadczyli organizatorzy.

W apelu do ludzi mediów dodali, że sytuację można zmienić poprzez „wprowadzenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy ws. praw autorskich i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (DSM), co jest obowiązkiem polskiego parlamentu i rządu”.

„Dyrektywa o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym (DSM) zapewnia podstawę prawną do transparentnych warunków podziału zysków, które platformy cyfrowe osiągają dzięki naszej pracy” - podkreślili organizatorzy akcji. Wyrazili ubolewanie, że polski rząd zwleka z wprowadzeniem dyrektywy od kilku lat, „pomimo grożących za to kar”, które zapłacą podatnicy.

Biorąc pod uwagę fakt, że platformy cyfrowe zarabiają dzięki tworzonym przez nas treściom, transparentny podział zysków to uczciwe warunki. Organizatorzy akcji

„Dyrektywa DSM (od „digital single market”) to prawo, na podstawie którego wydawcom i dziennikarzom przysługiwać będzie wynagrodzenie za wykorzystywanie ich publikacji prasowych online na platformach cyfrowych (takich jak np. Google czy Facebook) przez okres dwóch lat od momentu publikacji danego materiału" - podali.