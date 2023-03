Rząd PiS przyjął stanowisko ws. obrony polskich lasów. Wyjaśniamy, o co chodzi

Rada Ministrów przyjęła we wtorek stanowisko w sprawie obrony polskich lasów. Wskazuje w nim, że leśnictwo i gospodarka leśna powinny pozostać w wyłącznej gestii poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej. To reakcja na propozycję przeniesienia leśnictwa z kompetencji krajowych do wspólnych UE.