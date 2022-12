Wykop.pl to portal służący odnajdywaniu interesujących informacji w internecie i przedstawianiu ich innym użytkownikom. I to właśnie z niego teksty miał m.in. wykorzystać w rozprawie habilitacyjnej, bez wskazania źródła, przewodniczący Komisji Heraldycznej ks. dr Paweł Dudziński. Tak wynika z uchwały Rady Dyscypliny Historia UMK w Toruniu z 2019 roku o odmowie nadania mu stopnia doktora habilitowanego.

Komisja Heraldyczna to organ szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego. Zajmuje się głównie opiniowaniem wzorów herbów, flag i innych symboli jednostek samorządu terytorialnego, a ostatnio zabierała też głos w ramach niedokończonych prac nad odświeżeniem symboliki państwowej. Ks. dr Paweł Dudziński jest przewodniczącym komisji od 14 lat. Na funkcję wskazał go ówczesny minister kultury Bogdan Zdrojewski z PO, a Dudziński trwa mimo zmian w rządzie.

Czy słusznie? Zajmujący się m.in. heraldyką projektant Aleksander Bąk, którego prace wykorzystano przy tworzeniu nowego wzoru orła, używanego przez rząd, uważa, że nie. Na swoim blogu pozostawianie ks. Dudzińskiego na funkcji przewodniczącego nazywa „urzędniczym skandalem”.

Powodem są właśnie podejrzenia o plagiat. Z uchwały Rady Dyscypliny Historia UMK wynika, że z pierwszej próby uzyskania habilitacji ks. Dudziński wycofał się w 2014 roku, bo w toku postępowania otrzymał dwie negatywne recenzje i zarzucono mu plagiat.

Kolejną próbę podjął w 2016 roku w UKSW w Warszawie. W trakcie postępowania obok kilku pozytywnych recenzji znów uzyskał dwie negatywne, ponownie dotyczące m.in. plagiatu. Jeden z recenzentów znalazł „zbyt dosłowne przyjątki z prac innych autorów, mające wszelkie znamiona plagiatu” nie tylko w pracy habilitacyjnej, ale też dwóch innych książkach Dudzińskiego. W dodatku jeden z profesorów wysłał do UKSW mailowo informację o kolejnych dziewięciu zapożyczeniach z prac publikowanych w internecie.

W UKSW powołano specjalną komisję do zbadania zarzutów plagiatu. Ponieważ je potwierdziła, w grudniu 2017 roku Rada Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych podjęła uchwałę w sprawie odmowy nadania stopnia. Ks. Dudziński się odwołał, a uchwałę uchyliła co prawda Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów, jednak potem sprawa trafiła do UMK w Toruniu, gdzie potwierdzono odmowę habilitacji.

Sprawa znana jest w środowisku od lat. Dlaczego wrócił do niej Bąk? Zauważył, że w 2021 roku procedura została ostatecznie zakończona uchwałą Prezydium Rady Doskonałości Naukowej i nic nie wskazuje, by ks. Dudziński zaskarżył ją do sądu administracyjnego. Bąk utworzył nawet w internecie „licznik ks. Dudzińskiego”, gdzie odlicza, jak długo od dnia oficjalnego potwierdzenia plagiatu ksiądz pozostaje na stanowisku szefa komisji.

Co sądzi o tym MSWiA? Od kilku tygodni nie odpowiada na pytania. Mimo licznych prób nie udało nam się uzyskać komentarza ks. Dudzińskiego. W czasie procedury odwoławczej wywodził, że jeden recenzentów, którzy zarzucili mu plagiat, jest w sporze z Komisją Heraldyczną.

Jeden z członków Komisji Heraldycznej nieoficjalnie mówi, że nie rozumie uporu księdza w celu habilitacji. – Związane z tym kontrowersje nie rzutują jednak na prace komisji – przekonuje.