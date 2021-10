Sośnierz mówił w programie "Jedziemy", że Polacy od dawna oszukiwani są w kwestii przynależności do Unii Europejskiej. Od dawna, bo jeszcze podczas kampanii przed referendum unijnym ówczesny prezydent Aleksander Kwaśniewski zapewniał w materiałach propagandowych, że instytucje unijne nie będą narzucać prawa Polsce.



- No i tak za nasze pieniądze byliśmy okłamywani, bo Aleksander Kwaśniewski nie wyjął pieniędzy na te broszurki, które trafiły do naszych skrzynek, z własnej kieszeni - mówił Sośnierz.

W "okłamywaniu" widzi polityk również przyczynę tego, że ogromna większość Polaków jest zwolennikami pozostania we Wspólnocie.



Jego zdaniem największym problemem jest to, że polskie elity polityczne zgadzają się na to, co przychodzi z Brukseli i podpisują "niekorzystne zmiany", a większość ludzi jest nieświadoma, nad czym głosuje, nie tylko w kwestii UE".

Na pytanie, co Polska może obecnie zrobić w kontekście decyzji TSUE dotyczących np. kopalni Turów czy Izby Dyscyplinarnej SN, Sośnierz odparł, że trzeba zacząć od tego, co jest dla naszych polityków najtrudniejsze, czyli od poważnego wzięcia pod uwagę w debacie publicznej opcji wyjścia z Unii Europejskiej.

- Dopóki taka opcja nie jest u nas rozważana, a wręcz przeciwnie: każda plotka o tym wywołuje histeryczne reakcje i manifestacje na ulicach, to wiadomo, że nie mamy żadnej pozycji negocjacyjnej - uważa Sośnierz. - Bo oni już wiedzą, że prędzej czy później zgodzimy się na wszystko.



Poseł stwierdził, że rząd PiS postępuje tak samo, bo mimo haseł o niezależności i niezgodzie na dyktat UE będzie się musiał zgodzić na warunki, "ponieważ mentalnie uzależniliśmy się od unijnych pieniędzy".