Kuria Metropolitalna w Krakowie poinformowała o tym wiernych parafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie–Nowym Prokocimiu podczas niedzielnej mszy 11 października. Ks. dr Krzysztof Wilk zostanie przywrócony do pełnienia obowiązków proboszcza parafii 18 października.

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Ksiądz odwołał się od decyzji abp. Jędraszewskiego. Jest decyzja Watykanu

Jak informuje Kuria Metropolitalna w Krakowie, decyzja jest konsekwencją postanowienia Dykasterii ds. Duchowieństwa – organu Kurii Rzymskiej w Watykanie, zajmującego się sprawami związanymi z kapłanami. Wycofała ona swój wcześniejszy dekret odwołujący ks. Krzysztofa Wilka z urzędu proboszcza.

„Dykasteria uwzględniła racje przedstawione przez ks. Wilka w postępowaniu sądowym prowadzonym przed Najwyższym Trybunałem Sygnatury Apostolskiej. Następnie Sygnatura Apostolska jako najwyższy sąd kościelny zatwierdziła decyzję Dykasterii” – wyjaśnia ks. dr hab. Jan Dohnalik, kanclerz Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

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Odwołanie ks. Krzysztofa Wilka. Przyczyny i walka o przywrócenie do obowiązków

Ks. Krzysztof Wilk był proboszczem krakowskiej parafii od 2021 r. Został odwołany w grudniu 2023 r. dekretem abp. Marka Jędraszewskiego, ówczesnego metropolity krakowskiego. Nakazano mu niezwłocznie opuścić dom parafialny. Powody tej decyzji nie zostały wówczas podane. Walka księdza o przywrócenie do pełnienia obowiązków proboszcza trwała niemal trzy lata. Abp Marek Jędraszewski odszedł na emeryturę w 2025 r. Obecnie metropolitą krakowskim jest kard. Grzegorz Ryś.

„W imieniu Księdza Kardynała Grzegorza Rysia dziękuję ks. dr. Pawłowi Głowaczowi za pełnienie obowiązków administratora parafii, a wszystkim duszpasterzom i wiernym za zaangażowanie i troskę o wspólnotę parafialną w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie sprawy” – podkreśla w komunikacie ks. dr hab. Jan Dohnalik, kanclerz Kurii Metropolitalnej.

Krakowska kuria zwraca się do wiernych z prośbą o życzliwe przyjęcie powracającego proboszcza. „Mając na uwadze powyższe rozstrzygnięcie Stolicy Apostolskiej, proszę o życzliwe przyjęcie ks. kanonika Krzysztofa Wilka, który na nowo podejmuje posługę proboszcza Waszej parafii” - napisano.