Byłem i pozostaję do dyspozycji, jak robotnik gotowy zrobić wszystko, co potrzebne, aby osiągnąć cel i przywrócić pokój. Dlatego też, co stanowi wyjątek, watykańskie przed­stawicielstwo dyplomatyczne nigdy, nawet podczas najbar­dziej masowych bombardowań, nie opuściło swojej siedziby w stolicy Ukrainy.

Ukraińcy są nie tylko narodem atakowanym dzisiaj. Są także narodem męczenników prześladowanych przez Stalina sztucznie wywołaną klęską głodu (Hołodomor), która pochło­nęła miliony ofiar. Podczas trwającego konfliktu Stolica Apo­stolska wdrożyła wielorakie inicjatywy, aby złagodzić kolejne cierpienia narodu ukraińskiego. Podjęte niezwłocznie misje kardynała Czernego w Ukrainie, w rejonie granicy z Węgrami, i kardynała Krajewskiego przy granicy z Polską, były konkretnym wyrazem solidarności i zaangażowania. Podobnie podróż arcybiskupa Gallaghera, sekretarza ds. relacji z pań­stwami, a także misje kardynała Zuppiego. Podczas podróży nie tylko do Rosji i Ukrainy, ale również do Waszyngtonu i Pekinu, przewodniczący włoskiej Konferencji Episkopatu starał się w szczególności o umożliwienie powrotu do domu ukraińskich dzieci deportowanych przez władze okupacyjne do Rosji. W celu znalezienia konkretnych rozwiązań wdrożo­no specjalne procedury ad hoc. Ja sam niezwłocznie podjąłem działania na rzecz wymiany jeńców między Moskwą a Kijo­wem, przede wszystkim tych ciężko rannych i chorych. Dwa lata po wybuchu konfliktu, ciągle poszukując dyplomatyczne­go rozwiązania, spotkałem się również z nowym ambasado­rem Rosji przy Stolicy Apostolskiej, Sołtanowskim.

Wiem, że to nie wystarcza. Wszyscy musimy bowiem wzmóc nasze wysiłki. Społeczność europejska i międzynaro­dowa powinny aktywnie poszukiwać dróg dialogu, negocjacji i mediacji. Wiem, że osiągnięcie rezultatów za wszelką cenę nie jest możliwe, ale trzeba również zdać sobie sprawę, jak wiel­ka odpowiedzialność spoczywa na nas wszystkich. Interesów imperium, jakiegokolwiek mocarstwa, nie można przedkładać nad życie setek tysięcy ludzi. Wojna niesie zbyt wiele sierot, wdów, przesiedleńców i zbyt wiele gruzów. Zawierzyłem oba kraje, Rosję i Ukrainę, Niepokalanemu Sercu Maryi, podkreślając potrzebę budowania mostów zamiast prowadzenia walki na liniach frontu. Z powodu tych wszystkich cierpień i bólu, które nie ustały przez następne miesiące naznaczone śmiercią i zniszczeniem, płakałem rok później u stóp Maryi na placu Hiszpańskim. Każdy dzień, kiedy nie milczy broń, to kolejny dzień klęski i bezsensownej, umyślnie spowodowanej udręki.

Papież o wybuchu wojny w Ukrainie: Jeśli pojawia się pistolet, musi paść strzał

Kijów, Charków, Mariupol, Izium, Bucza to miasta mę­czeńskie, symbole straszliwego okrucieństwa także wobec bezbronnych cywilów, kobiet i dzieci. Krew niewinnych ofiar zanosi do Nieba błaganie o kres tego szaleństwa. Podczas jednego z pierwszych ataków na Charków zbombardowano między innymi tamtejszy ogród zoologiczny. Wskutek eks­plozji z okien powypadały szyby, a małpy, jelenie, koty i pta­ki w panice wydostały się poza obszar ogrodu. Jakiś młody chłopak opowiadał później, że widział rudego wilka grze­biącego w śmietniku. Patrzyli sobie w oczy, obaj nieruchomi i zaskoczeni, obaj przekonani, że świat oszalał.

Droga pokoju nie jest oczywiście pozbawiona ryzyka, ale uciekanie się do broni niesie ze sobą nieskończenie więcej zagrożeń, intensyfikując niezwykle kosztowny wyścig zbro­jeń. Kwoty wydatkowane na zbrojenia można by wykorzy­stać do walki z niedożywieniem, zagwarantowania wszyst­kim opieki lekarskiej, budowania sprawiedliwości, wreszcie do tego, by wkroczyć na jedyną ścieżkę, która może zapobiec samounicestwieniu ludzkości. Anton Czechow, ilustrując fundamentalną zasadę każdej fikcyjnej i teatralnej narracji, mówił, że jeśli w powieści pojawia się pistolet, musi paść strzał. Tak samo jest w życiu. Ilość broni palnej w obiegu jest proporcjonalna do liczby zabitych w danej społeczności.