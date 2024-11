Arcybiskup Canterbury rezygnuje. W tle największa pedofilska afera w Kościele Anglii

Welby twierdzi, że przed 2013 r. „nie miał pojęcia ani podejrzeń” co do zarzutów, ale raport stwierdził, że jest to mało prawdopodobne, oskarżając go o zaniedbanie „osobistej i moralnej odpowiedzialności” za zapewnienie właściwego dochodzenia.

Czytaj więcej Świat Wielka Brytania bierze się za pedofilów Władze brytyjskie prowadzą dochodzenie w kilkunastu sprawach dotyczących ukrywanych przestępstw seksualnych wobec dzieci popełnianych przez znane i wpływowe osoby.

Richard Rex, profesor historii na Uniwersytecie Cambridge, powiedział, że do 2013 r. każdy biskup powinien zdać sobie sprawę, że takie zarzuty należy „traktować z najwyższą powagą i starannością”.

Arcybiskup Justin Welby bierze na siebie odpowiedzialność

„Po uzyskaniu łaskawego pozwolenia Jego Wysokości Króla, postanowiłem zrezygnować z funkcji Arcybiskupa Canterbury” - napisał w oświadczeniu Justin Welby. "Jest zupełnie jasne, że muszę wziąć osobistą i instytucjonalną odpowiedzialność za długi i traumatyzujący okres między 2013 a 2024 rokiem" - dodał.

W oświadczeniu arcybiskup wyraził nadzieję, że jego decyzja jasno pokazuje, jak poważnie Kościół Anglii rozumie potrzebę zmian i głębokie zaangażowanie w tworzenie bezpieczniejszego kościoła. "Odchodząc, czynię to w smutku ze wszystkimi ofiarami i osobami, których dotknęły nadużycia" - napisał arcybiskup.