W środę przed Sądem Okręgowym w Świdnicy zapadł wyrok w sprawie. Sąd nakazał „Newsweekowi” przeproszenie hierarchy oraz wpłatę 50 tys. zł na cele społeczne. Wyrok nie jest prawomocny.

To niejedyny proces, jaki biskup wytoczył mediom. O zniesławienie pozwał także „Gazetę Wyborczą”. To postępowanie jeszcze trwa.

Sprawą oskarżeń biskupa o wykorzystanie seksualne zajmował się też Watykan. Jak informowaliśmy w „Rzeczpospolitej”, na początku marca Dykasteria ds. Biskupów oczyściła go z tego zarzutu. Uznano, że nie ma wiarygodnych i niepodważalnych dowodów na to, by wykorzystał on seksualnie osobę małoletnią. Decyzja taka zapadła w Rzymie już w maju 2023 r., a samemu hierarsze przekazano ją do wiadomości jesienią.

Sprawą oskarżeń zajmowała się wcześniej także Prokuratura Rejonowa w Prudniku. W grudniu 2022 r. śledczy nie znaleźli podstaw do wszczęcia śledztwa.