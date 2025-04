Chodzi o uchwaloną przez Sejm 23 kwietnia nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Jej celem jest ochrona gospodarstw domowych przed nadmiernym wzrostem rachunków za energię elektryczną. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Tańszy prąd w domach dzięki opóźnieniu nowych taryf

Nowelizacja przede wszystkim przesuwa o trzy miesiące termin wejścia w życie zmienionych taryf na energię elektryczną. Zamiast 1 lipca 2025 r., wejdą one w życie 1 października 2025 r. Nowe przepisy pozwolą na obniżenie cen prądu po wygaśnięciu ceny maksymalnej.

Jednocześnie przesunięciu ulega także termin składania wniosków taryfowych przez przedsiębiorstwa energetyczne. Obecnie obowiązujące przepisy zakładają, że sprzedawcy z urzędu mają złożyć do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wnioski o zmianę taryf do 30 kwietnia, a weszłyby one w życie od 1 lipca. Zmiana ustawy da im czas na złożenie wniosków taryfowych do 31 lipca. „Wskazane działania mają na celu umożliwienie pełniejszego odzwierciedlenia warunków rynkowych w kalkulacjach taryf. W konsekwencji zmianie ulegnie art. 51b ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 7 października 2022 r.” - czytamy na stronie Prezydenta RP.

Nowela przewiduje również uaktualnienie z urzędu publikacji średnich cen energii elektrycznej wynikających z taryf sprzedawców, w wyniku zatwierdzenia w IV kw. 2025 r. nowych cen taryf dla odbiorców w gospodarstwach domowych.