Ministerstwo obrony narodowej poinformowało, że szczątki maszyny znalezione na plaży w Karwi (woj. pomorskie) są fragmentami drona testowego, należącego do polskiego Instytutu Techniki Wojsk Lotniczych – przekazało RMF 24. Maszyna brała udział w ćwiczeniach.

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Fragmenty drona na plaży w Karwi. Na miejsce wezwano służby

Jak pisaliśmy 13 października w rp.pl, na plaży w Karwi w powiecie puckim znaleziono niezidentyfikowany obiekt przypominający drona.

Zgłoszenie w tej sprawie Komenda Powiatowa Policji w Pucku otrzymała w poniedziałek około godz. 18.20. Na nietypowe znalezisko natrafił przypadkowy spacerowicz. Urządzenie było częściowo zakopane w piasku i ma około dwóch metrów długości.

Na miejsce skierowano policjantów oraz policyjnych kontrterrorystów. Powiadomiono również saperów, wojsko, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, a także prokuraturę. Teren został zabezpieczony, a służby prowadziły czynności mające wyjaśnić pochodzenie obiektu i okoliczności, w jakich znalazł się na plaży.

Jak podało RMF FM, według wstępnych ustaleń może to być maszyna należąca do polskiego wojska. Informacja ta wymaga jednak potwierdzenia przez odpowiednie służby i armię. Na obecnym etapie nie można przesądzać, skąd pochodzi bezzałogowiec ani w jakich okolicznościach trafił na wybrzeże.