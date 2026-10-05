„Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów” - brzmi treść alertu.

Reklama Reklama

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pl" dir="ltr">‼️Uwaga! Alert RCB‼️ „UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.” Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. lubelskiego. https://t.co/tRqS8ViYUh</p>— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) <a href="https://x.com/RCB_RP/status/2107146447132995971?ref_src=twsrc%5Etfw">October 5, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>