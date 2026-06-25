- Nie było żadnego porozumienia na Alasce. Była propozycja na Alasce, ale nie było porozumienia. Gdyby było porozumienie, mielibyśmy koniec wojny - powiedział Rubio podczas rozmowy z dziennikarzami w Manamie w Bahrajnie. Była to jego odpowiedź na pretensje wyrażane w ostatnich dniach przez szefa MSZ Rosji Siergieja Ławrowa, jego zastępcę Siergieja Riabkowa i doradcę Putina Jurija Uszakowa o to, że USA odchodzą od „porozumień” zawartych przez prezydenta Donalda Trumpa i Władimira Putina w Anchorage w sierpniu 2025 r.

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Jak zaznaczył wówczas Reuters, Rosjanie nigdy nie ujawnili publicznie, czego miały dotyczyć zawarte uzgodnienia, lecz Rubio potwierdził w czwartek, że rosyjska propozycja była taka, jak opisano ją w prasie, m.in. w dzienniku „Wall Street Journal”: by USA wymogły na Ukrainie przekazanie całego obwodu donieckiego, w tym części regionu wciąż kontrolowanej przez Kijów.

USA wciąż gotowe odegrać „konstruktywną rolę” na rzecz zakończenia wojny

- Rosja chce, żeby został jej przekazany cały obwód doniecki - poza innymi rzeczami, które podnieśli, ale nigdy nie doszło do porozumienia. Gdyby doszło do porozumienia, wojna by się skończyła - i to jest fundamentalny problem - powiedział szef dyplomacji USA.

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Rubio zaznaczył, że USA nadal są gotowe odgrywać „konstruktywną rolę” na rzecz zakończenia wojny. Zaznaczył przy tym, że konflikt jest coraz bardziej krwawy, ponieważ ginie podczas niego 20-25 tys. żołnierzy każdego miesiąca. Podkreślił, że większość tych ofiar to Rosjanie.

- Jesteśmy więc gotowi wystąpić i odegrać konstruktywną rolę, jeśli jest taka możliwość, w zjednoczeniu stron i zakończeniu tej wojny - zadeklarował szef amerykańskiej dyplomacji.

Ławrow i inni przedstawiciele Kremla wielokrotnie w przeszłości nawiązywali do rzekomych porozumień ze szczytu na Alasce, mówiąc o „duchu i literze Anchorage”. Prezydent Trump, pytany w maju wprost o to, czy na Alasce zgodził się na przejęcie przez Rosję całego Donbasu, odpowiedział jednym słowem: „nie”.