Słup dymu nad Moskwą po ukraińskim ataku
„Wywiad wojskowy (HUR) zdobył wewnętrzne rosyjskie dokumenty zawierające rzeczywistą ocenę skutków ukraińskich uderzeń dalekiego zasięgu. Wynika z nich, że jednym z działań podjętych przez rosyjskie władze było przeniesienie systemów obrony przeciwlotniczej z regionów Rosji do Moskwy oraz w rejon Mostu Krymskiego” – napisał Zełenski w komunikatorze Telegram po raporcie szefa HUR Ołeha Iwaszczenki.
Według prezydenta oznacza to, że Rosjanie skoncentrowali się na ochronie tych dwóch obszarów kosztem osłabienia obrony w innych częściach kraju oraz na okupowanych terytoriach Ukrainy.
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„Wśród ostatnich skutecznych uderzeń na terytorium okupanta warto zwrócić uwagę na zniszczenie ponad 60 tys. ton amunicji z arsenału Floty Bałtyckiej niedaleko Petersburga” – zauważył Zełenski. Podkreślił on, że analiza przeprowadzona przez wywiad wojskowy potwierdziła osiągnięcie zakładanych celów z listy rosyjskich zakładów zbrojeniowych. Dodał, że Siły Obrony Ukrainy dokonały precyzyjnych uderzeń na rosyjskie fabryki produkujące sprzęt radioelektroniczny i inne kluczowe komponenty na potrzeby armii.
„Przygotowujemy nowe, w pełni uzasadnione działania w odpowiedzi na przedłużanie wojny przez Rosję oraz ataki na terytorium Ukrainy. Ważne jest, aby jak najwięcej Rosjan zdało sobie sprawę z tego, że to właśnie odmowa rosyjskich władz, by podjąć działania dyplomatyczne, przedłuża tę wojnę” – podkreślił prezydent.
Siły Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) 24 czerwca zaatakowały systemy obrony przeciwlotniczej w rejonie Cieśniny Kerczeńskiej oraz lotniska wojskowe Saki i Hwardijske na okupowanym przez Rosję Krymie.
Intensywność i rejony walk na Ukrainie
Z kolei w nocy z 23 na 24 czerwca uderzyły w główną stację elektroenergetyczną w Sewastopolu oraz przeprowadziły uderzenia na 48 celów wojskowych na południowych terytoriach Ukrainy okupowanych przez Rosję.
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