„Dziś, dwa miesiące po największej na świecie kampanii i agresji w regionie oraz haniebnej porażce Ameryki w realizacji własnego planu, w Zatoce Perskiej i Cieśninie Ormuz otwiera się nowy rozdział” – powiedział najwyższy przywódca duchowy Iranu.

Reklama Reklama

Najwyższy Przywódca Iranu powiedział, że Teheran zapewni bezpieczeństwo w regionie Zatoki Perskiej i wyeliminuje to, co określił jako „nadużycia szlaku wodnego przez wroga”. Dodał, że nowe zarządzanie Cieśniną Ormuz „przyniesie spokój, postęp i korzyści gospodarcze wszystkim krajom Zatoki Perskiej”.

Donald Trump o Iranie na Truth Social

Prezydent USA Donald Trump napisał w środę na swoim portalu społecznościowym Truth Social, że Iran nie umie podpisać „nienuklearnego porozumienia” i powinien „szybko się opamiętać”. Wpisowi towarzyszyła grafika przedstawiająca Trumpa z karabinem szturmowym na tle eksplozji pośród jałowego, górskiego krajobrazu.

Trump - podkreśliła agencja Reutera - nie wyjaśnił we wpisie, co miałoby składać się na owo porozumienie. Iran domagał się natomiast uznania, że ma prawo do wzbogacania uranu w celach pokojowych i cywilnych.

Artykuł jest aktualizowany