Statek w cieśninie Ormuz
Nowe doniesienia dotyczą co najmniej dwóch statków handlowych.
Al Jazeera – powołując się na TankerTrackers.com, firmę zajmującą się wywiadem morskim, która specjalizuje się w śledzeniu transportów ropy naftowej na całym świecie – twierdzi, że przynajmniej dwa statki próbujące przepłynąć przez cieśninę Ormuz zgłosiły ostrzał.
Informacje te potwierdza też – powołując się na trzy źródła zajmujące się bezpieczeństwem morskim i żeglugą – Reuters. Agencja podaje, że co najmniej dwie jednostki handlowe przekazały, iż zostały ostrzelane, kiedy w sobotę próbowały przepłynąć szlakiem wodnym.
Zgłoszenie o ataku otrzymać miała również organizacja do spraw handlu morskiego Wielkiej Brytanii (UKMTO). Dotyczyło ono ostrzelania tankowca przez „dwie łodzie bojowe powiązane z irańską Gwardią Rewolucyjną (IRGC)” około 37 kilometrów na północny wschód od Omanu. Kapitan jednostki miał powiedzieć, że dwie łodzie uzbrojone otworzyły ogień bez uprzedniego nawiązania łączności radiowej. Statek i jego załoga – jak wskazuje UKMTO – są jednak bezpieczni.
Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) poinformował, że cieśnina Ormuz powraca do „poprzedniego stanu”. Według irańskiej telewizji państwowe...
Sky News informuje, że irańska marynarka wojenna wysyła ostrzeżenia radiowe do statków, które próbują przepłynąć przez cieśninę Ormuz. Jednostki handlowe miały otrzymać komunikat o ponownym zamknięciu szlaku – poinformowano je, że żaden statek nie może przez niego przepływać.
Wcześniej media podawały – opierając się na danych z systemów śledzenia statków – że w sobotę przez cieśninę Ormuz przepłynęło osiem tankowców.
Był to pierwszy tak duży ruch statków od rozpoczęcia wojny amerykańsko-izraelskiej z Iranem siedem tygodni temu. Miały być to cztery jednostki przeznaczone do przewozu skroplonego gazu ziemnego oraz kilka tankowców z produktami naftowymi i chemikaliami. Według danych MarineTraffic przepłynęły one przez irańskie wody na południe od wyspy Larak.
Modżtaba Chamenei – nowy najwyższy przywódca Iranu – w komunikacie opublikowanym w serwisie Telegram zaznaczył, że irańska marynarka wojenna jest gotowa zadać swoim wrogom „nowe gorzkie porażki”. „W taki sam sposób, w jaki drony irańskiej armii uderzają w USA i syjonistycznych morderców jak błyskawica, jej waleczna marynarka wojenna jest również gotowa zadać swoim wrogom nowe gorzkie porażki” – napisał.
Do zakończenia zawieszenia broni cieśnina Ormuz zostanie otwarta dla ruchu statków - oświadczył szef MSZ Iranu Abbas Araghczi.
Wcześniej w sobotę Dowództwo Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) wydało oświadczenie, w którym stwierdzono, że – z powodu trwającej blokady irańskich portów przez USA – kontrola nad cieśniną Ormuz „powróciła do poprzedniego stanu”. W komunikacie zaznaczono, że USA „kontynuują akty piractwa i kradzieży morskich pod pretekstem tak zwanej blokady”. „Z tego powodu kontrola nad cieśniną Ormuz powróciła do poprzedniego stanu, a ten strategiczny szlak wodny znajduje się obecnie pod ścisłym zarządem i kontrolą sił zbrojnych” – wskazano. „Dopóki Stany Zjednoczone nie przywrócą pełnej swobody żeglugi statkom płynącym z Iranu do miejsca przeznaczenia i z powrotem, status cieśniny Ormuz pozostanie pod ścisłą kontrolą i w dotychczasowym stanie” – dodano.
Państwowe media twierdzą, że nowe doniesienia oznaczają, iż cieśnina Ormuz „jest teraz ponownie zamknięta, a przepływ wymaga zgody Iranu”.
Decyzja o otwarciu cieśniny Ormuz miała być – jak napisał w mediach społecznościowych szef MSZ Iranu Abbas Aragczi – następstwem wejścia w życie zawieszenia broni między Izraelem a Libanem. Z informacji przekazanych przez polityka wynikało, że szlak będzie otwarty w czasie obowiązywania zawieszenia broni – prawdopodobnie chodzi o obowiązujące do 22 kwietnia zawieszenie broni między USA, Izraelem a Iranem.
Donald Trump podkreślał, że otwarcie cieśniny Ormuz przez Iran nie oznacza zniesienia blokady irańskich portów przez USA. Stany Zjednoczone blokują od 13 kwietnia cieśninę dla statków płynących do irańskich portów i wypływających z nich.
W normalnych warunkach przez cieśninę Ormuz przepływa ok. 20 proc. ropy transportowanej drogą morską i 30 proc. gazu LNG transportowanego tą drogą. Blokada szlaku wodnego doprowadziła do skokowego wzrostu cen ropy, która – od początku wojny – podrożała o ok. 50 proc. i obecnie cena za baryłkę ropy Brent utrzymuje się na poziomie powyżej 100 dol.
