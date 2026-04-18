Nowe doniesienia dotyczą co najmniej dwóch statków handlowych.

W cieśninie Ormuz miały zostać ostrzelane statki

Al Jazeera – powołując się na TankerTrackers.com, firmę zajmującą się wywiadem morskim, która specjalizuje się w śledzeniu transportów ropy naftowej na całym świecie – twierdzi, że przynajmniej dwa statki próbujące przepłynąć przez cieśninę Ormuz zgłosiły ostrzał.

Informacje te potwierdza też – powołując się na trzy źródła zajmujące się bezpieczeństwem morskim i żeglugą – Reuters. Agencja podaje, że co najmniej dwie jednostki handlowe przekazały, iż zostały ostrzelane, kiedy w sobotę próbowały przepłynąć szlakiem wodnym.

Zgłoszenie o ataku otrzymać miała również organizacja do spraw handlu morskiego Wielkiej Brytanii (UKMTO). Dotyczyło ono ostrzelania tankowca przez „dwie łodzie bojowe powiązane z irańską Gwardią Rewolucyjną (IRGC)” około 37 kilometrów na północny wschód od Omanu. Kapitan jednostki miał powiedzieć, że dwie łodzie uzbrojone otworzyły ogień bez uprzedniego nawiązania łączności radiowej. Statek i jego załoga – jak wskazuje UKMTO – są jednak bezpieczni.

Sky News informuje, że irańska marynarka wojenna wysyła ostrzeżenia radiowe do statków, które próbują przepłynąć przez cieśninę Ormuz. Jednostki handlowe miały otrzymać komunikat o ponownym zamknięciu szlaku – poinformowano je, że żaden statek nie może przez niego przepływać.

Wcześniej media podawały – opierając się na danych z systemów śledzenia statków – że w sobotę przez cieśninę Ormuz przepłynęło osiem tankowców.

Był to pierwszy tak duży ruch statków od rozpoczęcia wojny amerykańsko-izraelskiej z Iranem siedem tygodni temu. Miały być to cztery jednostki przeznaczone do przewozu skroplonego gazu ziemnego oraz kilka tankowców z produktami naftowymi i chemikaliami. Według danych MarineTraffic przepłynęły one przez irańskie wody na południe od wyspy Larak.

Modżtaba Chamenei – nowy najwyższy przywódca Iranu – w komunikacie opublikowanym w serwisie Telegram zaznaczył, że irańska marynarka wojenna jest gotowa zadać swoim wrogom „nowe gorzkie porażki”. „W taki sam sposób, w jaki drony irańskiej armii uderzają w USA i syjonistycznych morderców jak błyskawica, jej waleczna marynarka wojenna jest również gotowa zadać swoim wrogom nowe gorzkie porażki” – napisał.

Iran otworzył cieśninę Ormuz. Ale nie na długo

Wcześniej w sobotę Dowództwo Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) wydało oświadczenie, w którym stwierdzono, że – z powodu trwającej blokady irańskich portów przez USA – kontrola nad cieśniną Ormuz „powróciła do poprzedniego stanu”. W komunikacie zaznaczono, że USA „kontynuują akty piractwa i kradzieży morskich pod pretekstem tak zwanej blokady”. „Z tego powodu kontrola nad cieśniną Ormuz powróciła do poprzedniego stanu, a ten strategiczny szlak wodny znajduje się obecnie pod ścisłym zarządem i kontrolą sił zbrojnych” – wskazano. „Dopóki Stany Zjednoczone nie przywrócą pełnej swobody żeglugi statkom płynącym z Iranu do miejsca przeznaczenia i z powrotem, status cieśniny Ormuz pozostanie pod ścisłą kontrolą i w dotychczasowym stanie” – dodano.

Państwowe media twierdzą, że nowe doniesienia oznaczają, iż cieśnina Ormuz „jest teraz ponownie zamknięta, a przepływ wymaga zgody Iranu”.

Decyzja o otwarciu cieśniny Ormuz miała być – jak napisał w mediach społecznościowych szef MSZ Iranu Abbas Aragczi – następstwem wejścia w życie zawieszenia broni między Izraelem a Libanem. Z informacji przekazanych przez polityka wynikało, że szlak będzie otwarty w czasie obowiązywania zawieszenia broni – prawdopodobnie chodzi o obowiązujące do 22 kwietnia zawieszenie broni między USA, Izraelem a Iranem.

Donald Trump podkreślał, że otwarcie cieśniny Ormuz przez Iran nie oznacza zniesienia blokady irańskich portów przez USA. Stany Zjednoczone blokują od 13 kwietnia cieśninę dla statków płynących do irańskich portów i wypływających z nich.

W normalnych warunkach przez cieśninę Ormuz przepływa ok. 20 proc. ropy transportowanej drogą morską i 30 proc. gazu LNG transportowanego tą drogą. Blokada szlaku wodnego doprowadziła do skokowego wzrostu cen ropy, która – od początku wojny – podrożała o ok. 50 proc. i obecnie cena za baryłkę ropy Brent utrzymuje się na poziomie powyżej 100 dol.