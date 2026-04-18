Cieśnina Ormuz
Dowództwo Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) wydało oświadczenie, w którym stwierdzono, że – z powodu trwającej blokady irańskich portów przez USA – kontrola nad cieśniną Ormuz „powróciła do poprzedniego stanu”.
W komunikacie – cytowanym przez irańską stację radiową IRIB – IRGC stwierdziło między innymi, że USA „kontynuują akty piractwa i kradzieży morskich pod pretekstem tak zwanej blokady”. „Z tego powodu kontrola nad cieśniną Ormuz powróciła do poprzedniego stanu, a ten strategiczny szlak wodny znajduje się obecnie pod ścisłym zarządem i kontrolą sił zbrojnych” – wskazano.
Czytaj więcej
Do zakończenia zawieszenia broni cieśnina Ormuz zostanie otwarta dla ruchu statków - oświadczył szef MSZ Iranu Abbas Araghczi.
Jak zaznaczyło IRGC, „dopóki Stany Zjednoczone nie przywrócą pełnej swobody żeglugi statkom płynącym z Iranu do miejsca przeznaczenia i z powrotem, status cieśniny Ormuz pozostanie pod ścisłą kontrolą i w dotychczasowym stanie”.
Więcej informacji wkrótce, tekst jest aktualizowany
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas