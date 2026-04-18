Dowództwo Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) wydało oświadczenie, w którym stwierdzono, że – z powodu trwającej blokady irańskich portów przez USA – kontrola nad cieśniną Ormuz „powróciła do poprzedniego stanu”.

W komunikacie – cytowanym przez irańską stację radiową IRIB – IRGC stwierdziło między innymi, że USA „kontynuują akty piractwa i kradzieży morskich pod pretekstem tak zwanej blokady”. „Z tego powodu kontrola nad cieśniną Ormuz powróciła do poprzedniego stanu, a ten strategiczny szlak wodny znajduje się obecnie pod ścisłym zarządem i kontrolą sił zbrojnych” – wskazano.

Jak zaznaczyło IRGC, „dopóki Stany Zjednoczone nie przywrócą pełnej swobody żeglugi statkom płynącym z Iranu do miejsca przeznaczenia i z powrotem, status cieśniny Ormuz pozostanie pod ścisłą kontrolą i w dotychczasowym stanie”.

