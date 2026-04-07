Trump dał Iranowi czas do godziny 20:00 czasu wschodniego na ponowne otwarcie Cieśniny Ormuz, grożąc w przypadku niewypełnienia warunków ultimatum dotkliwymi konsekwencjami.

Reklama Reklama

We wpisie na platformie Truth Social prezydent Stanów Zjednoczonych zagroził, że niedotrzymanie warunków ultimatum spowoduje zagładę „całej cywilizacji”.

Trump grozi, Iran blokuje kanały dyplomatyczne

„Cała cywilizacja zginie dziś w nocy i nigdy się nie odrodzi. Nie chcę, żeby to się stało, ale prawdopodobnie się stanie” – napisał Trump. „Jednak skoro doszło do kompletnej i całkowitej zmiany reżimu, w którym przeważają inne, mądrzejsze i mniej zradykalizowane osoby, może coś rewolucyjnie cudownego się stanie, KTO WIE? Dowiemy się dziś w nocy, w jednym z najważniejszych momentów w długiej i złożonej historii świata. 47 lat wymuszeń, korupcji i śmierci wreszcie się skończy. Niech Bóg błogosławi wspaniałych mieszkańców Iranu” – dodał.

W odpowiedzi na te groźby władze w Teheranie zdecydowały o zamknięciu wszystkich kanałów komunikacji ze Stanami Zjednoczonymi i zaprzestanie wymiany wszelkich wiadomości. Taką informację podał m.in. portal Tehran Times, ale z nieoficjalnych informacji wynika, że negocjacje wciąż się toczą.

Mimo złagodzenia treści Rosja i Chiny wetują dokument

W głosowaniu Rady Bezpieczeństwa ONZ rezolucja uzyskała 11 głosów za i dwa przeciw, Pakistan i Kolumbia wstrzymały się od głosu.

Zawetowana rezolucja, wprowadzona przez Bahrajn, „zdecydowanie zachęca państwa zainteresowane korzystaniem z handlowych szlaków morskich w Cieśninie Ormuz do skoordynowania działań o charakterze obronnym, stosownie do okoliczności, w celu zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi przez Cieśninę Ormuz”.

W rezolucji żądano również, aby Iran natychmiast zaprzestał ataków na statki handlowe i komercyjne oraz zaprzestał utrudniania im swobodnej żeglugi przez Cieśninę Ormuz i atakowania infrastruktury cywilnej.

Jak podaje Associated Press, sformułowanie rezolucji zostało znacznie osłabione, aby skłonić Rosję i Chiny do wstrzymania się od głosu zamiast zawetowania. Pierwotna propozycja Zatoki Perskiej upoważniałaby państwa do użycia „wszelkich niezbędnych środków” – sformułowanie ONZ, które obejmowałoby działania militarne – w celu zapewnienia tranzytu przez Cieśninę Ormuz i odstraszenia od prób jej zamknięcia.

- Nieprzyjęcie tej rezolucji wysyła zły sygnał światu, ludziom na całym świecie – sygnał, że zagrożenie dla międzynarodowych szlaków wodnych może minąć bez zdecydowanych działań organizacji międzynarodowej odpowiedzialnej za utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa – powiedział po głosowaniu minister spraw zagranicznych Bahrajnu Abdullatif bin Raszid Al-Zajani.