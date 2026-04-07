Członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ głosują w sprawie rezolucji Ormuz w siedzibie ONZ w Nowym Jorku, USA, 7 kwietnia 2026 r.
Trump dał Iranowi czas do godziny 20:00 czasu wschodniego na ponowne otwarcie Cieśniny Ormuz, grożąc w przypadku niewypełnienia warunków ultimatum dotkliwymi konsekwencjami.
We wpisie na platformie Truth Social prezydent Stanów Zjednoczonych zagroził, że niedotrzymanie warunków ultimatum spowoduje zagładę „całej cywilizacji”.
„Cała cywilizacja zginie dziś w nocy i nigdy się nie odrodzi. Nie chcę, żeby to się stało, ale prawdopodobnie się stanie” – napisał Trump. „Jednak skoro doszło do kompletnej i całkowitej zmiany reżimu, w którym przeważają inne, mądrzejsze i mniej zradykalizowane osoby, może coś rewolucyjnie cudownego się stanie, KTO WIE? Dowiemy się dziś w nocy, w jednym z najważniejszych momentów w długiej i złożonej historii świata. 47 lat wymuszeń, korupcji i śmierci wreszcie się skończy. Niech Bóg błogosławi wspaniałych mieszkańców Iranu” – dodał.
W odpowiedzi na te groźby władze w Teheranie zdecydowały o zamknięciu wszystkich kanałów komunikacji ze Stanami Zjednoczonymi i zaprzestanie wymiany wszelkich wiadomości. Taką informację podał m.in. portal Tehran Times, ale z nieoficjalnych informacji wynika, że negocjacje wciąż się toczą.
Siedemdziesiąt lat temu nieudana próba przejęcia siłą Kanału Sueskiego położyła kres imperialnym ambicjom Francji i Wielkiej Brytanii. Teraz w ich...
W głosowaniu Rady Bezpieczeństwa ONZ rezolucja uzyskała 11 głosów za i dwa przeciw, Pakistan i Kolumbia wstrzymały się od głosu.
Zawetowana rezolucja, wprowadzona przez Bahrajn, „zdecydowanie zachęca państwa zainteresowane korzystaniem z handlowych szlaków morskich w Cieśninie Ormuz do skoordynowania działań o charakterze obronnym, stosownie do okoliczności, w celu zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi przez Cieśninę Ormuz”.
W rezolucji żądano również, aby Iran natychmiast zaprzestał ataków na statki handlowe i komercyjne oraz zaprzestał utrudniania im swobodnej żeglugi przez Cieśninę Ormuz i atakowania infrastruktury cywilnej.
Jak podaje Associated Press, sformułowanie rezolucji zostało znacznie osłabione, aby skłonić Rosję i Chiny do wstrzymania się od głosu zamiast zawetowania. Pierwotna propozycja Zatoki Perskiej upoważniałaby państwa do użycia „wszelkich niezbędnych środków” – sformułowanie ONZ, które obejmowałoby działania militarne – w celu zapewnienia tranzytu przez Cieśninę Ormuz i odstraszenia od prób jej zamknięcia.
Prezydent Donald Trump w niedzielę ponownie zagroził atakiem na irańską infrastrukturę cywilną, jeśli kraj ten nie podejmie kroków w celu ponownego...
- Nieprzyjęcie tej rezolucji wysyła zły sygnał światu, ludziom na całym świecie – sygnał, że zagrożenie dla międzynarodowych szlaków wodnych może minąć bez zdecydowanych działań organizacji międzynarodowej odpowiedzialnej za utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa – powiedział po głosowaniu minister spraw zagranicznych Bahrajnu Abdullatif bin Raszid Al-Zajani.
