„Iran zamknął wszystkie dyplomatyczne i pośrednie kanały komunikacji ze Stanami Zjednoczonymi. Zawieszono również wszelką wymianę wiadomości” - informuje portal Tehran Times.

Doniesienia te pojawiły się zaledwie kilka godzin przed narzuconym przez Trumpa terminem, w którym Teheran musiałby zgodzić się na ponowne otwarcie strategicznie ważnego szlaku żeglugowego.

Napływają jednak sprzeczne sygnały dotyczące stanu dyplomacji. Źródła cytowane przez agencję Reuters podały, że wysiłki mające na celu ułatwienie rozmów między oboma krajami wciąż trwają, co sugeruje, że komunikacja może nie zostać całkowicie zerwana.

Trump zaostrza retorykę wobec Iranu

Wzrost napięcia jest następstwem ostrego ostrzeżenia Trumpa, który zamieścił na platformie Truth Social jedno ze swoich najbardziej radykalnych jak dotąd oświadczeń. Nazywając ten moment przełomowym, powiedział, że świat stoi w obliczu „jednego z najważniejszych momentów” w historii.

„Cała cywilizacja umrze dziś w nocy i nigdy nie zostanie przywrócona. Nie chcę, żeby tak się stało, ale prawdopodobnie tak się stanie” - napisał Trump. „Jednak teraz, gdy mamy całkowitą i całkowitą zmianę reżimu, gdzie dominują inne, mądrzejsze i mniej radykalne umysły, może wydarzy się coś rewolucyjnie wspaniałego, KTO WIE? Dowiemy się tego dziś wieczorem, w jednym z najważniejszych momentów w długiej i złożonej historii świata. 47 lat wymuszeń, korupcji i śmierci w końcu się skończy. Niech Bóg błogosławi Wielki Naród Iranu!” - dodał.

Teheran zapowiada „cios od starożytnej cywilizacji”

Odpowiadając ostro na ostrzeżenie Trumpa, Iran wydał prowokacyjne przesłanie, ostrzegając, że każda agresja spotka się z ostrą reakcją.

„Ty i twoi sojusznicy staniecie w obliczu niezapomnianego ciosu ze strony starożytnej cywilizacji Iranu” – oświadczyła Republika Islamska.

Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) ostrzegł, że jeśli armia amerykańska przekroczy czerwoną linię, atakując cele cywilne, reakcja Iranu „sięgnie poza region”.

W odpowiedzi na groźby Trumpa ambasada Iranu w Turcji opublikowała na portalu X stanowcze oświadczenie, w którym uznała wypowiedzi prezydenta USA za puste groźby.

Izrael ostrzega Irańczyków: Unikajcie podróżowania

Izrael tymczasem ostrzegł Irańczyków, aby unikali podróżowania pociągami do godziny 17:30 GMT we wtorek. „Wasza obecność w pociągach i w pobliżu torów kolejowych naraża wasze życie” – napisało wojsko na swoim koncie w języku perskim.

Ostrzeżenie nastąpiło po doniesieniach, że premier Izraela Beniamin Netanjahu wezwał Trumpa, aby na tym etapie nie dążył do zawieszenia broni z Iranem, powołując się na potencjalne ryzyko.