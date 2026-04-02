– Niektórzy bronią pomysłu wyzwolenia Cieśniny Ormuz siłą za pomocą operacji wojskowej. Takie stanowisko zajmują czasami Stany Zjednoczone, choć ich stanowisko bywa zmienne – stwierdził prezydent Francji w rozmowie z dziennikarzami podczas podróży do Korei Południowej.

– Nigdy nie popieraliśmy tej opcji, ponieważ jest nierealna – dodał. – Zajęłoby to wieczność i naraziłoby wszystkich, którzy przepłyną przez cieśninę, na niebezpieczeństwo ze strony Strażników Rewolucji, ale także pocisków balistycznych – stwierdził.

We wtorek Macron przebywał w Japonii. Podkreślił tam, że Francja nie bierze udziału w wojnie z Iranem i nie jest jej stroną. Odpowiedział tak w rozmowie z japońskim nadawcą publicznym NHK na sformułowane przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa zarzuty, dotyczące zakazu wykorzystywania francuskiej przestrzeni powietrznej przez USA i Izrael w ich wojnie z Iranem.

Jeszcze w poniedziałek Pałac Elizejski oświadczył, że Francja jest „zdumiona komentarzami prezydenta Trumpa”, który zarzucił jej, że nie zgodziła się na przelot nad jej terytorium samolotów z amerykańskim sprzętem wojskowym dla Izraela.

W Japonii prezydent Francji i premierka Japonii Sanae Takaichi uzgodnili „zacieśnienie współpracy w obliczu wojny USA i Izraela z Iranem”. Zaapelowali też o przywrócenie swobodnej żeglugi w Cieśninie Ormuz.

Francja nie zezwoliła na transport broni

W miniony weekend Francja nie zezwoliła Izraelowi na wykorzystanie swojej przestrzeni powietrznej do transportu amerykańskiej broni, która miałaby zostać użyta w wojnie z Iranem. Było to pierwsze takie działanie Paryża od wybuchu wojny w Iranie.

Prezydent Donald Trump oświadczył w odpowiedzi na ten ruch Francji, że to „kolejny sygnał napięcia między USA a ich europejskimi sojusznikami w związku z wojną z Iranem”.

„Francja była BARDZO NIEPOMOCNA w stosunku do »Rzeźnika Iranu«, którego udało się skutecznie wyeliminować! USA BĘDĄ PAMIĘTAĆ!!!” – napisał Trump we wpisie na swojej platformie Truth Social.

Włochy i Hiszpania blokują ruch amerykańskich samolotów wojskowych

Kilka dni temu Włochy zablokowały lądowanie kilku amerykańskich bombowców w swojej bazie Sigonella na wschodniej Sycylii. Premier Giorgia Meloni stwierdziła, że wojna „wykracza poza ramy prawa międzynarodowego” i podkreśliła, że Włochy nie są w nią zaangażowane.

Także Hiszpania nie godzi się na wlot wszystkich amerykańskich samolotów powiązanych z wojną w jej przestrzeń powietrzną. Waszyngton zareagował zapewnieniem, że „Stany Zjednoczone nie potrzebują pomocy Hiszpanii ani nikogo innego”. Wcześniej uniemożliwiła amerykańskim odrzutowcom i samolotom tankowanie paliwa z baz Rota i Morón, na co Trump odpowiedział groźbą zerwania relacji handlowych z „okropną” Hiszpanią.