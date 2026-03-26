Konstrukcja została przebita podczas rosyjskiego ataku dronów w lutym 2025 r., co wywołało międzynarodowe oburzenie i obawy o bezpieczeństwo elektrowni, około cztery dekady po największej katastrofie jądrowej na świecie. W 1986 r., gdy Ukraina była częścią Związku Radzieckiego, reaktor w Czarnobylu eksplodował podczas nieudanego testu bezpieczeństwa, rozsyłając chmury promieniowania na znaczną część Europy i zmuszając dziesiątki tysięcy ludzi do ewakuacji.

– Przedstawiliśmy dziś wieczorem pierwszy szacunek finansowy szkód wyrządzonych przez tego drona, który wynosi około 500 milionów euro – powiedział francuski minister spraw zagranicznych Jean-Noel Barrot po przewodniczeniu spotkaniu ministrów spraw zagranicznych G7. - Byłem na miejscu w lipcu 2025 r., aby zobaczyć spustoszenie, jakie wywołała ta wojna bez granic – dodał.

Grupa G7, skupiająca uprzemysłowione demokracje, której obecnie przewodniczy Francja, odegra kluczową rolę w zebraniu funduszy na naprawę kopuły. Będzie ściśle współpracować z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR).

Cztery dekady po katastrofie Czarnobyl znów niebezpieczny

W listopadzie 2016 r. nad pozostałościami reaktora wzniesiono potężną metalową kopułę – sfinansowaną z 2,1 miliarda euro z międzynarodowych funduszy – aby zapobiec przyszłym wyciekom. Działała jako nowoczesny, zaawansowany technologicznie zamiennik wewnętrznej konstrukcji stalowo-betonowej – znanej jako „sarkofag”, warstwy ochronnej zbudowanej w pośpiechu po katastrofie z 1986 r..

Atak rosyjskiego drona pozostawił duży otwór w Nowej Bezpiecznej Osłonie (NSC), zewnętrznej z dwóch osłon radiologicznych chroniących pozostałości elektrowni jądrowej.

Dyrektor elektrowni powiedział agencji AFP pod koniec 2025 r., że odzyskanie przez zewnętrzną kopułę jej podstawowych funkcji bezpieczeństwa może potrwać kolejne trzy do czterech lat.

Armia rosyjska zdobyła elektrownię pierwszego dnia swojej pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę w 2022 r., a następnie wycofała się kilka tygodni później. Ukraina wielokrotnie oskarżała Moskwę o atakowanie Czarnobyla i innych elektrowni jądrowych, twierdząc, że ataki Moskwy grożą wywołaniem katastrofy o skutkach trudnych do przewidzenia.