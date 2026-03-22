PAP/Leszek Szymański
– Już nawet patrząc wycinkowo, nie na całą wojnę, tylko na Cieśninę Ormuz, to nawet jeżeli ktoś prosi kogoś o pomoc, zasadnicze wydaje się właśnie pytanie: a w czym ci mogę pomóc? Czego konkretnie oczekuje prezydent Trump? Czy Francja, Wielka Brytania, czy może Unia Europejska ma teraz przeprowadzić inwazję lądową czy jak? Bo generalnie żeby w tej chwili tę cieśninę kontrolować, trzeba opanować nie tylko wyspę (Chark – przyp. red.), ale i nabrzeże. Z tego, co słyszymy, sojusznicy są gotowi na rozmowy na ten temat, natomiast rzeczywiście alergicznie wszyscy reagują na takie oczekiwania, które są co najmniej niedoprecyzowane – ocenił były dowódca GROM.
Donald Trump rozważa zajęcie kluczowego irańskiego terminalu ropy naftowej na wyspie Chark – podaje portal Axios, powołując się na cztery źródła.
– Żeby nie wymieniać się inwektywami, podejdźmy do tej sprawy merytorycznie i przeanalizujmy, jak ta operacja na Bliskim Wschodzie została zaplanowana. Popełniono wszystkie błędy z Iraku i Afganistanu razem wzięte. Błędy z Iraku przede wszystkim z czasu, kiedy doprowadzono do rozstroju państwa, kazano rozwiązać armię i nie zaproponowano nic nowego. Tutaj też nie ma jednoznacznego celu operacji – analizował gen. Polko.
Gen. Polko zwrócił uwagę, że wojna na Bliskim Wschodzie to nie jest operacja NATO. To Stany Zjednoczone zdecydowały się wspierać Izrael w tamtym regionie – przypomniał. – USA rozpoczęły agresywną wojnę, bo przecież Iran nikomu nie zagrażał. Instalacje nuklearne, o czym informował sam prezydent Trump, zostały zniszczone w czerwcu ubiegłego roku. Teraz ogłasza potężny sukces, zwycięstwo i jednocześnie wyzywa Unię Europejską, a nie zwraca uwagi na Rosję, która przecież przekazuje dane Iranowi i współdziała z nim. Ataki na żołnierzy amerykańskich wyprowadzane są przy wsparciu wywiadowczym Rosji – zauważył.
Choć wymiana ciosów na Bliskim Wschodzie nie ustaje, równolegle USA mają przygotowywać się do rozwiązania konfliktu ścieżką dyplomatyczną. Jak poda...
– To jest naprawdę niepojęte, jaką w takiej sytuacji trzeba mieć zdolność do obrażania sojuszników. To ten sam Trump, który tak naprawdę bez uprzedzenia wycofał się z Europy i całą odpowiedzialność za obronę Ukrainy, przynajmniej finansową, przerzucił na stronę europejską. Czy prezydent USA nie pamięta o tym, że Europa jest w to zaangażowana i musi pilnować przede wszystkim północno-wschodniej flanki NATO? – pytał były dowódca GROM.
– Trump w tej chwili miota się na wszystkie strony, bo widzi, że przegrał tę wojnę. Bo Iran jest gotowy na 10-letnie zmagania. Natomiast Trumpowi amunicja się prawie skończyła i wystarczy jej na kilka tygodni bombardowań. Potem wojska amerykańskie się stamtąd wycofają, bo nie będą miały czym się bić, a cel jest daleki. Jedyne, do czego mogą doprowadzić, to do destrukcji państwa i jeszcze większego bałaganu – ocenił dowódca w rozmowie z portalem Onet.
Zatoka Perska i Cieśnina Ormuz
Prezydent USA Donald Trump postawił Iranowi 48-godzinne ultimatum dotyczące ponownego otwarcia cieśniny Ormuz. W...
Irański pocisk balistyczny uderzył nocą w centrum miasta Arad na południu Izraela oraz na miasto Dimona, gdzie m...
Choć wymiana ciosów na Bliskim Wschodzie nie ustaje, równolegle USA mają przygotowywać się do rozwiązania konfli...
Prezydent USA Donald Trump zasugerował, że Stany Zjednoczone mogą niebawem zakończyć operację przeciwko Iranowi....
