– Jeszcze niedawno Ural był poza zasięgiem nalotów z terytorium Ukrainy, ale dziś już znajduje się w strefie bezpośredniego zagrożenia – dodał były minister obrony Federacji Rosyjskiej.

Siergiej Szojgu: „wiele czynników ryzyka”

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa zauważył, że na terenie Uralskiego Okręgu Federalnego występuje „wiele istotnych czynników ryzyka”. –To potencjał przemysłowy i obronny regionu, który jest jednym z głównych ośrodków przemysłowych naszego kraju. Skupiają się tu strategiczne przedsiębiorstwa przemysłu obronnego, zakłady energetyczne i chemiczne oraz duże złoża ropy naftowej i gazu ziemnego w fazie rozwoju – wszystko, co stanowi podstawę bezpieczeństwa ekonomicznego i zdolności obronnych państwa – mówił Szojgu.

Dodał, że Ural może się również pochwalić rozległą i bogatą infrastrukturą transportową, obejmującą główne linie kolejowe i węzły oraz autostrady federalne. –Ich unieszkodliwienie może nie tylko spowodować poważne szkody gospodarcze, ale także zdestabilizować funkcjonowanie dużych obszarów metropolitalnych i zakłócić łańcuchy dostaw, w tym te kluczowe dla wsparcia specjalnej operacji wojskowej – powiedział Szojgu.