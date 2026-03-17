Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Siergiej Szojgu wystraszony tempem rozwoju ukraińskich dronów

- Tempo rozwoju ukraińskich dronów i metody ich wykorzystania są takie, że żaden region Rosji nie może czuć się bezpiecznie – oświadczył sekretarz Rady Bezpieczeństwa Rosji Siergiej Szojgu na wyjazdowym spotkaniu w Jekaterynburgu. Jego słowa cytuje rosyjska państwowa agencja TASS.

Publikacja: 17.03.2026 12:48

Siergiej Szojgu

Siergiej Szojgu

Foto: PAP/EPA/Mohamed Hossam

Bartosz Lewicki

– Jeszcze niedawno Ural był poza zasięgiem nalotów z terytorium Ukrainy, ale dziś już znajduje się w strefie bezpośredniego zagrożenia – dodał były minister obrony Federacji Rosyjskiej. 

Siergiej Szojgu: „wiele czynników ryzyka”

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa zauważył, że na terenie Uralskiego Okręgu Federalnego występuje „wiele istotnych czynników ryzyka”. –To potencjał przemysłowy i obronny regionu, który jest jednym z głównych ośrodków przemysłowych naszego kraju. Skupiają się tu strategiczne przedsiębiorstwa przemysłu obronnego, zakłady energetyczne i chemiczne oraz duże złoża ropy naftowej i gazu ziemnego w fazie rozwoju – wszystko, co stanowi podstawę bezpieczeństwa ekonomicznego i zdolności obronnych państwa – mówił Szojgu.

Dodał, że Ural może się również pochwalić rozległą i bogatą infrastrukturą transportową, obejmującą główne linie kolejowe i węzły oraz autostrady federalne. –Ich unieszkodliwienie może nie tylko spowodować poważne szkody gospodarcze, ale także zdestabilizować funkcjonowanie dużych obszarów metropolitalnych i zakłócić łańcuchy dostaw, w tym te kluczowe dla wsparcia specjalnej operacji wojskowej – powiedział Szojgu.

Ataki ukraińskich dronów w Federacji Rosyjskiej

Gdy Rosja atakuje ukraińskie cele za pomocą artylerii, dronów i ataków powietrznych, Ukraina odpowiada atakami w głębi Federacji Rosyjskiej. 

W poniedziałek mer Moskwy Siergiej Sobianin poinformował, że systemy obrony powietrznej udaremniły największą próbę ataku na stolicę Rosji od co najmniej roku, zestrzeliwując w weekend 250 ukraińskich dronów. Z kolei z wtorkowego komunikatu rosyjskiego resortu obrony wynika, że w ciągu doby zestrzelono 421 ukraińskich dronów.

Ofiary wojny Rosji przeciwko Ukrainie

Ofiary wojny Rosji przeciwko Ukrainie

Foto: Infografika PAP


© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama