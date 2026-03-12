W swoim pierwszym wystąpieniu ajatollah Mojtaba Chamenei zapowiedział, że ataki na państwa Zatoki Perskiej będą kontynuowane. Ajatollah mówił też, że narzędzie nacisku w postaci zamknięcia Cieśniny Ormuz powinno być wykorzystywane przez Teheran.

Chamenei-junior mówił też, że priorytetem dla Iranu jest „pomszczenie krwi młodych męczenników", w tym dziewcząt, które zginęły w ataku na szkołę podstawową dla dziewcząt w Minab.

Mojtaba Chamenei został wybrany nowym najwyższym przywódcą duchowym Iranu po śmierci jego ojca, ajatollaha Alego Chameneiego, w pierwszym dniu ataków USA i Izraela na Iran (28 lutego).

Po wyborze Mojtaby Chameneiego na najwyższego przywódcę pojawiła się informacja, że został on ranny w wyniku działań zbrojnych USA i Izraela przeciw Iranowi. Izrael zapowiedział już, że nowy przywódca duchowy Iranu automatycznie stanie się celem irańskich sił zbrojnych.