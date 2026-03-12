Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Nowy najwyższy przywódca duchowy Iranu zabiera głos po raz pierwszy

Nowy najwyższy przywódca duchowy Iranu Mojtaba Chamenei wygłasza pierwsze publiczne oświadczenie.

Aktualizacja: 12.03.2026 14:36 Publikacja: 12.03.2026 14:27

Mojtaba Chamenei

Mojtaba Chamenei

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

W swoim pierwszym wystąpieniu ajatollah Mojtaba Chamenei zapowiedział, że ataki na państwa Zatoki Perskiej będą kontynuowane. Ajatollah mówił też, że narzędzie nacisku w postaci zamknięcia Cieśniny Ormuz powinno być wykorzystywane przez Teheran. 

Chamenei-junior mówił też, że priorytetem dla Iranu jest „pomszczenie krwi młodych męczenników", w tym dziewcząt, które zginęły w ataku na szkołę podstawową dla dziewcząt w Minab. 

Mojtaba Chamenei został wybrany nowym najwyższym przywódcą duchowym Iranu po śmierci jego ojca, ajatollaha Alego Chameneiego, w pierwszym dniu ataków USA i Izraela na Iran (28 lutego). 

Czytaj więcej

Zdjęcie nowego najwyższego przywódcy Iranu, Mojtaby Chameneiego, wyświetlane na ekranie w Teheranie
Konflikty zbrojne
Wiadomo, kto zastąpi ajatollaha Alego Chameneiego. Z Moskwy nadeszła depesza gratulacyjna

Po wyborze Mojtaby Chameneiego na najwyższego przywódcę pojawiła się informacja, że został on ranny w wyniku działań zbrojnych USA i Izraela przeciw Iranowi. Izrael zapowiedział już, że nowy przywódca duchowy Iranu automatycznie stanie się celem irańskich sił zbrojnych. 

Reklama
Reklama

Więcej informacji wkrótce

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Skutki ataku na Bejrut
Konflikty zbrojne
Wojna będzie eskalować? Izrael zapowiada rozszerzenie działań w Libanie
PR&Media Days 2026
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2026
Jak zorganizować wysyłkę tak, żeby była przewidywalna i gotowa na skalowanie biznesu?
Materiał Promocyjny
Skala sprzedaży rośnie szybciej niż logistyka – typowe wyzwania firm
Ukraińska armia przełamuje rosyjskie linie. „Czujemy ich słabość”
Konflikty zbrojne
Ukraińska armia przełamuje rosyjskie linie. „Czujemy ich słabość”
Na wodach terytorialnych Iraku zaatakowane zostały dwa tankowce
Konflikty zbrojne
Tankowce w ogniu po irańskim ataku. Cena ropy znów przekracza 100 dol. za baryłkę
Irańczycy mogą dokonać odwetu na terytorium USA?
Konflikty zbrojne
Iran zaatakuje terytorium USA? FBI ostrzegało już przed wojną
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama