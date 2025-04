Ale eksperci wskazują, że największe problemy Kremla są gdzie indziej. – Putin nie zamierza podawać się do dymisji, interesuje więc go, co będzie za pięć czy dziesięć lat. Dlatego interesuje go przede wszystkim anulowanie sankcji. A kluczowe dla Rosji sankcje wprowadzili Europejczycy – wskazuje rosyjski politolog ze Stanfordu Siergiej Sanowicz.

Kolejnym problemem Kremla jest front. – Putin ma bardzo mało dostępnych wariantów (postępowania). Jeśli będzie kontynuował natarcie, natknie się na rosnący opór, a być może i jakieś odwetowe kroki ze strony Trumpa. (…) A wojna i tak utknęła. Widać, że tempo posuwania się rosyjskiej armii spada z miesiąca na miesiąc i nie ma podstaw oczekiwać, że nagle ona przyspieszy. Putin musi się dogadywać – sądzi z kolei socjolog Dmitrij Oreszkin.