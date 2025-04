Wysłannik Trumpa po rozmowach z Putinem: Nareszcie. Kreml studzi entuzjazm

- Zajęło nam trochę czasu, zanim dotarliśmy do tego miejsca – skwitował. Nie sprecyzował jednak, jakie dokładnie są żądania Putina.

Witkoff powiedział, że obecnie omawiane porozumienie pokojowe obejmuje „pięć terytoriów”, odnosząc się do regionów Ukrainy obecnie okupowanych częściowo przez siły rosyjskie (obwody ługański, doniecki, chersoński i zaporoski oraz w całości – Krym). Rosja, jak mówił wysłannik, chce „uregulować” kwestie związane z tymi terytoriami, co oznacza niemal na pewno zamiar ich przejęcia. Wciąż aktualne jest też żądanie Moskwy, by Ukraina wycofała się ze starań o członkostwo w NATO, a wojska sojuszu nie będą stacjonować na jej terytorium, ale także kwestia art. 5. NATO i protokołów bezpieczeństwa z nim związanych.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wcześniej wykluczył jakiekolwiek ustępstwa terytorialne na rzecz Rosji jako potencjalny krok w kierunku zawieszenia broni.

Witkoff przyznał, że sytuacja jest bardzo skomplikowana, zakorzeniona w pewnych „naprawdę problematycznych rzeczach dziejących się między tymi dwoma krajami”. Dodał jednak, że ”możemy być na skraju czegoś bardzo, bardzo ważnego dla całego świata”.

Wysłannik Trumpa widzi szanse na zacieśnienie więzi biznesowych USA-Rosja

Witkoff zdradził, że rozmowy w Petersburgu dotyczyły także więzi biznesowych między USA i Rosją.