Rusłan Szoszyn: Kto tak naprawdę rozpoczął wojnę w Ukrainie?

Ale Putin go zlekceważył. Potraktował jako „artystę kabaretowego”, nie jako przywódcę niepodległego państwa. Rosyjski dyktator najwyraźniej uznał, że szybko zmusi go do kapitulacji i ustępstw, na które nie godziły się poprzednie władze w Kijowie. W grudniu 2019 roku w Paryżu musiał mocno się rozczarować. Okazało się, że Zełenski potrafi bronić interesów swojego kraju. Najwyraźniej już wtedy gospodarz Kremla podjął decyzję, którą wcielił w życie 24 lutego 2022 roku.

Putin mógł rozładować napięcie w lutym 2022 roku. Zamiast negocjacji wybrał wojnę z Ukrainą

W latach 2020–2022 prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wielokrotnie starał się o bezpośrednie spotkanie z Putinem. Nie tracił nadziei nawet wtedy, gdy amerykański wywiad za pośrednictwem światowych mediów już wprost alarmował, że przywódca Rosji szykuje się do pełnoskalowej agresji. Tydzień przed agresją, 17 lutego 2022 roku, Zełenski po raz kolejny zwrócił się do Kremla z prośbą o spotkanie. Przed tym prezydent Recep Tayyip Erdogan zadeklarował nawet, że może zorganizować je w Turcji. Wszystko na nic. Moskwa pozostawała głucha.

Biuro Zełenskiego wielokrotnie zwracało się też do Kremla z prośbą o rozmowę telefoniczną, ale nikt nie odebrał słuchawki. Kilka godzin przed rozpoczęciem inwazji Putina Zełenski po rosyjsku przemówił do Rosjan. Był to krzyk rozpaczy proszącego o pokój przywódcy. Nie został usłyszany. Putin wybrał wojnę. I to wyłącznie na nim spoczywa cała odpowiedzialność za tragedię, którą przeżywa nasza część świata.