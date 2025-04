Szef sił zbrojnych Holandii rozesłał list do całego personelu. „Przygotujcie się. Tak szybko, jak to możliwe"

Generał mówił o mobilizacji sił zbrojnych swojego kraju na wypadek ataku na państwo członkowskie NATO lub zaangażowania się na Ukrainie w ramach misji pokojowej.

Holenderskie siły zbrojne, liczą ok. 76 000 osób, zarówno czynnych żołnierzy, jak i cywilów. W liście skierowanym do całego personelu Eichelsheim stwierdził, że wszyscy powinni ocenić swoją indywidualną gotowość do walki. „Upewnij się, że twoje podstawowe umiejętności wojskowe i szczepienia są aktualne i że jesteś fizycznie sprawny do służby” - napisał. „Wszystkie jednostki muszą zostać przeszkolone i przygotowane do standardów operacyjnych tak szybko, jak to możliwe”.

Celem listu „uświadomienie realiów chwili”

Generał zaapelował również do żołnierzy, aby byli bardziej świadomi swojego osobistego bezpieczeństwa. Obejmuje to ostrożność w pokazywaniu wojskowych identyfikatorów, zachowanie poufności planów operacyjnych i unikanie aplikacji, które udostępniają dane o lokalizacji.

„Apeluję do profesjonalizmu, pomysłowości i poczucia solidarności całej naszej organizacji” – napisał generał Eichelsheim. List dowódcy ujawnił nadawca publiczny Nederlandse Omroep Stichting (NOS).