Rosjanie chcą, by Ukraina ograniczyła liczebność swojej armii. Miałoby to doprowadzić do zakończenia wojny. Władimir Putin powiedział, że warunkiem jest również, aby Kijów porzucił swoje ambicje przystąpienia do NATO, a Moskwa musi kontrolować całość czterech ukraińskich regionów, które zostały nielegalnie zaanektowane.

Reklama

– Jest to fundamentalne stanowisko Ukrainy. Nikt, a już na pewno nie agresor – Rosja – nie będzie dyktował Ukrainie, jakie siły zbrojne powinna posiadać – powiedział w wywiadzie dla agencji Reutera zastępca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy Pawło Palisa, który był członkiem delegacji, która spotkała się z przedstawicielami USA na rozmowach w Arabii Saudyjskiej w zeszłym miesiącu.

Ukraina gotowa na zawieszenie broni, ale Rosja stawia nowe żądania

Ukraiński urzędnik podkreślił, że dobrze przygotowane wojsko byłoby najlepszą gwarancją bezpieczeństwa przed nowymi rosyjskimi atakami, jeśli zostanie osiągnięte zawieszenie broni lub porozumienie pokojowe.

– Mogę się domyślać, czym kieruje się Federacja Rosyjska. Może chcą się przygotować, aby ułatwić sobie życie w przyszłości, ale nie. Naszym zadaniem jest dobrze wyciągnąć wnioski (z przeszłości) – dodał.