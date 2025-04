Emmanuel Macron będzie blisko Strefy Gazy. „Chce pokazać humanitarny wizerunek Europy”

Prezydent Francji Emmanuel Macron pojechał do Egiptu, by spotkać się z najzagorzalszymi przeciwnikami wysiedlania Palestyńczyków ze Strefy Gazy - egipskim przywódcą i królem Jordanii. We wtorek odwiedzi Al-Arisz, przez który płynie pomoc dla Gazańczyków.